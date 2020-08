Goiás anuncia a contratação do lateral-direito Edilson, ex-Cruzeiro

Jogador de 34 anos chega com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro

O Goiás anunciou na noite desta terça-feira a contratação do experiente lateral-direito Edilson, ex-Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, dentre outros. O jogador de 34 anos assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

Campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017, Edilson estava no Cruzeiro desde 2018 e no ano passado caiu para a Série B. Em 2020, fez nove jogos e marcou dois gols. Ele deixou a Raposa no início de junho.

O jogador também tem no currículo clubes como Botafogo, Athletico-PR, Ponte Preta e outros. O começo da carreira foi na base do Avaí.

No Esmeraldino, Edilson chega para disputar posição na lateral-direita com o uruguaio Juan Pintado, Yago Rocha e Vidal.