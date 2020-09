Gol nos acréscimos impede Independente de pontuar na Série D

Galo estreia com derrota no Brasileiro da 4ª Divisão diante do Rio Branco – AC

Um gol nos acréscimos do segundo tempo impediu que o Independente pontuar na estreia na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020 diante do Rio Branco -AC.

O Galo de Tucurui acabou derrotado pelo time acreano por 2 a 1 em jogo realizado na Arena Acreana, sábado (19) à noite, pelo grupo A1.

Numa disputa parelha o Rio Branco conseguiu ser melhor no primeiro tempo e sai na vantagem de 1 a 0, gol marcado por Guilherme em falha defensiva tucuriense.

O time local ainda teve a chance de ampliar o placar com uma penalidade ao seu favor cometida pelo goleiro Renan sobre Guilherme aos 49 minutos.

Marcos Bahia bateu no canto e Renan defendeu bem.

No segundo tempo a equipe paraense se adiantou e passou pressionar. Aos 27 minutos Sabela derrubou William dentro da área. O árbitro brasiliense Luiz Paulo Anicito assinalou o pênalti para o Galo. Raygol, na cobrança ainda fez firula, antes do chute, bateu sem chances para Bruno Fernandes, ex- Flamengo.

O Rio Branco fez pressão e o goleiro Renan passou se destacar, contudo, não conseguiu evitar a forte cabeçada de Lineker aos 51 minutos, gol que decretou a vitória ao Estrelão.

O Galo recebe o Galvez- AC dia 27 no Navegantão, em Tucurui. O Rio Branco joga contra o Fast em Manaus- AM, no sábado, 26.