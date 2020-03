Goleiro do Volta Redonda brilha em empate sem gols contra o Vasco

Partida é adiada em uma hora por causa de queda de reboco do Lado B do Mangueirão. Nicolas, para o Papão, e Eduardo Ramos, para o Leão, marcam e determinam igualdade no returno do Parazão

Domingo de pinturas no Mangueirão

Os líderes do campeonato seguem na briga pela ponta da tabela. Paysandu e Remo empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Paraese. Com duas pinturas, de Nicolas, pelo Papão; e Eduardo Ramos, pelos azulinos, as equipes fizeram um bom jogo no Mangueirão. O resultado aumenta ainda mais o tabu entre as equipes.

Briga pela liderança

Com o placar deste domingo, a briga pela primeira posição do Parazão segue acirrada. Os bicolores seguem na ponta da tabela, com 16 pontos. O Remo vem logo na cola, com os mesmos 16 pontos, mas com saldo de gols inferior ao maior rival. Com o empate, ambas as equipes aumentam ainda mais a vantagem para a última equipe fora do G-4. A distância aumenta agora para 7 pontos.

Primeiro tempo

A tarde no Mangueirão começou especial para quem gosta de belos gols. Nicolas marcando para os bicolores, com um chute de grande categoria, e um golaço de Eduardo Ramos, de falta, para o Leão, Remo e Paysandu mantiveram a igualdade na primeira etapa do clássico. Com a bola rolando, os azulinos foram dominantes em grande parte do jogo. O Remo era a equipe que tinha mais repertório com a bola nos pés. A troca de passes no meio do campo era a tônica da equipe azulina. Djalma, Lukinhas e Eduardo Ramos trocavam passes e conseguiram envolver a defesa bicolor. No entanto, ao mesmo tempo em que o Remo tinha mais volume, era pouco efetivo. Nesse ponto, o Paysandu foi cirúrgico. Com apenas duas chegadas ao gol, uma aos 15 e outra aos 18, o Papão abriu o placar. Nicolas, o “senhor clássico”, recebeu de Vinícius Leite dentro da área e chutou colocado, no canto direito do goleiro Vinícius. Belo gol no Mangueirão.

No retorno ao jogo, o Remo continuou com domínio da partida, mas ainda sem criar grandes chances. A situação mudou aos 34. Após mais uma troca de bola intensa na intermediária bicolor, Lukinha sofreu falta. Eduardo Ramos cobrou e acertou o angulo. Uma bomba e uma pintura no Mangueirão. Após o empate. Ambos os times se lançaram ao ataque. O Paysandu voltou a chegar mais duas vezes, com Nicolas e Vinícius Leite, mas sem perigo. Já o Remo seguiu dominando a posse, mas sem chutes ao gol de Gabriel Leite.

Segundo tempo

A segunda etapa foi elétrica no Mangueirão. Isso deve muito pela postura adotada pelo Paysandu após o intervalo. Os bicolores marcavam mais no meio campo e ganhavam as bolas mais importantes. Um dos destaques da segunda etapa foi Tony. Irregular em muitas partidas, o lateral aproveitou as chances que teve e chegou boas vezes ao gol, uma aos 15 e outra aos 35. A partir dos 25 minutos da primeira etapa, o Remo começou a igualar as ações. Eduardo Ramos chegou muito perto de desempatar aos 24, em uma boa tabela com Jackson. Outra jogada de perigo foi com Wesley, aos 33. A situação mudou aos 39, quando Lailson foi expulso por fazer falta em Nicolas na entrada da área. A partir desse momento, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. Os bicolores elevaram ainda mais o volume de jogo e obrigaram a zaga azulina e o goleiro Vinícius a trabalhar. Apesar dos ataques, o empate não saiu do placar. 1 a 1.

“Senhor clássico”

Apesar do empate, Nicolas se fez presente mais uma vez no clássico. O atacante bicolor marcou mais uma vez, com grande categoria, e abriu o placar no Mangueirão. Os gols de Nicolas no clássico já são contanstes.

Dorimê

Eduardo Ramos chegou ano passado ao Remo para a sua 3ª passagem no clube. Sem repetir o mesmo desempenho de anos anteriores, o meia amargou o banco de reservas e a desconfiança da torcida. Mazola, ao chegar ao Leão, disse que tinha como um dos objetivos recuperar o jogador. Objetivo cumprido! Eduardo foi um dos destaques dos azulinos na partida, gerando as principais chances de gol do Leão. No primeiro tempo, Eduardo ainda foi premiado com um golaço. O meia acertou uma falta da intermediária e empatou a partida.