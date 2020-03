Google pode lançar Chromecast com Android TV e controle remoto

A Google pode estar trabalhando em um sucessor para o Chromecast Ultra e o novo dispositivo deve apostar em potência ao invés de custo-benefício. De acordo com o 9to5Google, a companhia estaria desenvolvendo um aparelho de streaming que possui o sistema Android TV integrado e vem com um controle remoto.

Segundo as fontes do site, o sucessor do Chromecast Ultra está sendo desenvolvido com o codinome “sabrina” e teria o mesmo formato dos dispositivos mais recentes da linha, com design circular e um cabo HDMI para conexão. A diferença estaria em seu interior: o produto traria o sistema operacional Android TV, com suporte para aplicativos do sistema e conteúdos em 4K HDR.

(Fonte: (9to5Google/Reprodução)

O novo Chromecast também teria conexão Bluetooth e Wi-Fi, seguindo os padrões dos dispositivos atuais da série. O diferencial ficaria por conta de um controle remoto, que teria design similar ao acessório da Apple TV e viria com um microfone capaz de enviar comandos de voz para a Google Assistente.

Investida contra Roku e Apple TV

Enquanto os modelos anteriores da linha Chromecast serviam como um complemento para quem faz streaming, o objetivo do novo dispositivo da Google seria competir diretamente com aparelhos como Apple TV e soluções de empresas como Roku. Segundo as fontes do 9to5Google, a companhia espera que o produto feche um grande buraco de mercado ao trazer o Android TV em um aparelho compacto e que funciona em qualquer televisão.

Atualmente utilizado em Smart TVs de marcas como Sony, o Android TV é a versão do sistema operacional da Google pensada para telas grandes. O software já vem com aplicativos populares de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime e Disney+. Além disso, o SO conta com uma versão da Play Store com diversos aplicativos como jogos e até redes sociais, como Facebook.

Ainda não existem informações se a Google realizará mudanças no Android TV que estará presente no novo Chromecast. A empresa também não comentou oficialmente sobre o suposto aparelho de streaming. Ainda assim, a tendência é que o produto seja lançado na segunda metade do ano, época em que a firma costuma apresentar seus novos dispositivos para o mercado.