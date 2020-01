Google Search móvel ganha “Coleções” com sugestões baseadas em IA

Segundo pesquisa, selfies que revelam detalhes sobre a vida pessoal do usuário tendem a gerar mais engajamento

Usar filtros em fotos do Instagram tende diminuir o número de curtidas recebidas nas publicações. Essa é uma das conclusões de um estudo realizado pela Rowan University, em Nova Jersey. Após examinarem milhares de autorretratos publicados na rede social, os pesquisadores descobriram também que postar selfies no ambiente de trabalho ou durante a prática de algum hobby pode aumentar o número de likes

Segundo Seoyeon Hong, autora do artigo, o uso exagerado de efeitos combinado à preocupação exacerbada de mostrar apenas o lado positivo da própria vida prejudica o engajamento com o conteúdo. “Estudos sobre autoapresentação sugerem que tentativas excessivas de fazer com que os outros pensem positivamente a respeito da autoimagem de um indivíduo podem provocar relutância em se envolver”, explicou a pesquisadora.

Estudo mostra dicas para aumentar o número de likes no Instagram — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Ainda de acordo com o estudo, usar técnicas para melhorar a aparência é uma atitude encarada como dissimulação pela comunidade de usuários. “O número de curtidas foi menor nas selfies postadas com filtros, como adesivos ou efeitos que alteram exageradamente a cor, em comparação às selfies sem esses filtros”, disse Hong. Em contrapartida, as fotos mais bem-sucedidas em termos de likes foram aquelas que revelavam detalhes da vida do usuário, como hobbies, relacionamentos e ambiente de trabalho.

“Os resultados indicam que as selfies que fornecem informações extras sobre os indivíduos na forma de ‘pistas sociais’, como identidade profissional ou riqueza, podem ser percebidas como uma disposição adicional de se envolver com outros usuários da rede social”, afirmou a pesquisadora. “Como as selfies são, por definição, uma representação visual do indivíduo, sugerimos que outras informações pessoais sejam fornecidas”, completou.

Ao todo, a equipe de pesquisadores examinou 1.873 selfies publicadas no Instagram. A amostra foi selecionada aleatoriamente a partir de uma pesquisa pela palavra “selfie” na rede social. A análise não considerou posts publicitários.