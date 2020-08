Governador anuncia liberação da quarta recarga do vale-alimentação escolar para esta terça-feira

O governo do Estado vai disponibilizar, a partir desta terça-feira (1), a quarta recarga dos cartões de vale-alimentação escolar da rede estadual de ensino. Ao lado da secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, o governador do Estado, Helder Barbalho, disse que a recarga estará liberada para uso imediato. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (31).

“Todos os alunos da rede estadual de ensino poderão usufruir do vale-alimentação, a partir desta terça-feira”, afirmou o governador.

O vale-alimentação escolar é um auxílio concedido pelo governo do Estado aos alunos matriculados nas escolas estaduais como forma de garantir alimentação aos estudantes durante o período de suspensão das aulas. O benefício começou a ser pago em abril quando foi feita a primeira entrega dos cartões no valor de R$ 80 por aluno.

O Estado segue cumprindo o seu compromisso de não deixar que os alunos da rede estadual fiquem desassistidos durante a pandemia da Covid-19.

Segundo o governador, nesta quarta recarga serão beneficiados 575 mil alunos totalizando um investimento total de R$ 180 milhões garantidos com recursos próprios do Estado.

A empresa MeuVale é a responsável pelo gerenciamento das recargas e as dúvidas sobre o uso do vale poderão ser esclarecidas através do aplicativo e dos números de contato da empresa informados no verso do cartão. A Seduc lembra, ainda, que os R$ 80 devem ser utilizados exclusivamente na compra de alimentos ao aluno em até 90 dias.