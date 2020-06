Governador do Pará diz que pode decretar novo ‘lockdown’

Em vídeo publicado nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (3/6), Helder disse estar preocupado com os números percentuais que ele classificou como “alarmantes”. Esta é a quarta pior marca atingida pelo Estado, desde que o dado começou a ser monitorado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Depois que o Estado do Pará atingiu a pior posição no ranking de isolamento social nesta terça-feira (2/6) – apenas 39,8%, fazendo com que o estado ficasse na 18ª colocação, em todo o país – o governador Helder Barbalho (MDB), afirmou que pode decretar, novamente, o lockdown (bloqueio total), para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Pessoal, ontem o isolamento social em Belém caiu para o nível alarmante de 39%. Nossa capital, que já liderou este ranking, ocupou a 18° colocação nacional entre os estados nesta terça-feira. pic.twitter.com/k6yARbmHef — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 3, 2020

“Se continuarmos com este percentual de isolamento, sendo o 18° Estado do Brasil, a capital, Belém, com apenas 40% de isolamento, sendo também 18ª colocada, queria deixar muito claro que, se for necessário, se sentirmos que isto representa um novo problema em saúde, vamos voltar para isolamentos mais acentuados e, inclusive, até um novo lockdown”, afirmou o governador, em vídeo, nas redes sociais.

O afrouxamento das medidas restritivas, determinada pelo Governo do Estado, iniciou na segunda-feira, 1º de junho, com a abertura gradual de atividades econômicas, em Belém e em outras 16 cidades, que ficaram em bloqueio total por 15 dias.]

O Governo é só um dos atores desta guerra. Você é o principal combatente nesta luta diária e precisa fazer sua parte. Aqui o meu apelo: fique em casa. 🏠 pic.twitter.com/xlX6q2BeN3 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 3, 2020