Governador visita Santarém no dia do aniversário da cidade que completa 359 anos

O governador Helder Barbalho (MDB) estará em Santarém nesta segunda-feira (22), para acompanhar as ações em combate à Covid-19 na região Oeste do Pará.

As comemorações, do aniversário da ‘capital do Tapajós’, com a presença de público foram todas canceladas em razão da pandemia.

Helder chegará a Santarém na segunda (22) por volta das 8h, informa a Secretaria de Comunicação do Estado.

A agenda do governador terá início com visita à Policlínica Itinerante, que por meio de uma parceria com o Barco-Hospital Papa Francisco, realizará atendimentos nos municípios da Calha Norte.

Às 10h30, Barbalho entregará 16 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o Hospital de Campanha de Santarém. Logo em seguida, no final da manhã, o governador fará uma visita técnica ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

Pela parte da tarde, o governador irá ao Hospital Materno-Infantil de Santarém e entregará respiradores para os municípios de Rurópolis e Oriximiná. Rurópolis tem 307 casos confirmados e três óbitos. Já Oriximiná apresenta 2.042 casos por covid-19 e 25 mortes.

O governador do Estado deve pernoitar em Santarém. Na terça Helder vai a Almerim e a Juruti, Oeste do Pará.

Desenvolvimento – Além das ações voltadas para a área da saúde, o governador também visitará obras importantes para a região. Às 13h, visitará as obras do Terminal Hidroviário de Santarém e em seguida, irá ao Ginásio Poliesportivo.

SERVIÇO:

GOVERNADOR EM SANTARÉM

Abertura: 22/06/2020 08h00

Encerramento: 22/06/2020 19h00

Local: Santarém

Endereço: Orla do município, em frente à praça matriz