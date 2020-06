Governador visita Juruti na terça (23) e reforçará número de UTIs

Governador Helder Barbalho (MDB) estará em Juruti, Oeste do Pará, nesta terça-feira (23/6), onde entregará cinco respiradores de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dois respiradores móveis, para reforçar a estrutura de saúde do Hospital Municipal Francisco Barros.

A agenda do governador foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do Estado. Helder chegará a Juruti por volta das 11h e deve ficar na cidade por quatro horas.

“O chefe do executivo estadual também assinará um convênio para a entrega de UTIs para a cidade”, informa a Secom.

Juruti é o segundo município do Oeste do Pará com maior número de mortos por coronavírus. Perde somente para Santarém.

Santarém tem 2.367 casos confirmados e 189 mortes. Juruti aparece com 529 casos e 58 óbitos. Itaituba registra 2.042 pessoas infectadas e 45 mortes. Oriximiná apresenta 1.1151 casos e 25 pessoas que perderam a vida para a covid-19.

Outros dados preocupantes são referentes ao grande número de pessoas monitoradas: Itaituba(2.264), Oriximiná (1.742) e Juruti (2.229).

O quadro é ainda mais crítico se levarmos em consideração as populações destes três municípios: Itaituba (101.247 habitantes); Oriximiná (73.096 habitantes); Juruti (57.943 habitantes).