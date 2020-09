Governo assina ordem de serviço e dá início às obras de pavimentação em Marituba

Uma espera de 20 anos chega ao fim para os moradores do bairro Nova Marituba, em Marituba. Na manhã desta quinta-feira (3), logo após o governador Helder Barbalho assinar a ordem de serviço, foram iniciadas as obras de pavimentação de oito quilômetros de vias no município.

O governador Helder Barbalho afirmou que a internação é uma obra estruturante e que irá ampliar as potencialidades socioeconômicas da região, em especial, atividades diretamente relacionadas à economia verde, com a projeção de um parque ecológico para antiga área ocupada pela Pirelli na região.

“Estamos iniciando uma obra muito sonhada por Marituba. A partida de hoje, estaremos fazendo uma completa reurbanização com pavimentação, calçamento e drenagem. A obra vai do trevo da BR até a porta da Pirelli. Vamos transformar essa avenidas em um espaço agradável para população, com repercussão direita na valorização do bairro” – governador Helder Barbalho.

Segundo Helder, os serviços estruturantes são um primeiro passo para que o Parque da Pirelli transforme o espaço em uma área de desenvolvimento, principalmente do turismo ecológico. “Pretendemos que seja um exemplo mundial de que é possível, dentro de uma região metropolitana, uma experiência de contato com a região amazônica. Queremos tornar o espaço referência na economia verde”, afirmou o governador.

Com investimento de R$ 9,4 milhões, a intervenção urbana do Estado pretende proporcionar melhoria da mobilidade urbana, segurança viária para os moradores e usuários da via, além de tornar a região mais atrativa para receber investimentos do setor privado. A ação faz parte do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”, que está garantindo obras de pavimentação em cidades de todas as regiões do Estado.

“Moro no bairro há mais de 20 anos. A situação desta estrada da Pirelli é muito ruim. A realidade hoje é só buraco. É um sonho de muitos anos ver tudo asfaltado”, relata o morador Ribamar de Lima, de 60 anos. “É um sonho ver esse asfalto chegando aqui. Tá feia a Pirelli, tá feia. É o nosso sonho e de outros moradores daqui do bairro ver essa estrada bonita”, completa José Randulio, que tem 70 anos, sendo 20 residindo no bairro.

O prefeito Mário Filho também destacou o anseio antigo do município para realização da obra. “É a concretização de um sonho. O município de Marituba está avançando em obras e o apoio que recebe do governo do Estado é fundamental”, disse.

Por Leonardo Nunes (SECOM)