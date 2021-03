Governo deve definir neste sábado (27) manutenção do lockdown na RMB

Comunicado será feito pelo governador Helder Barbalho e prefeitos da Região Metropolitana de Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, ao lado dos prefeitos da região Metropolitana de Belém, atualiza neste sábado (27), às 9h, o cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado e as medidas de segurança em relação ao avanço da doença no Pará.

Atualmente, o estado do Pará está em bandeiramento vermelho, exceto os cinco municípios da Região Metropolitana I (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará), que seguem em bandeirmaento preto (lockdown) até a próxima segunda-feira (29).

O sistema de bandeiramento e as medidas de restrição para cada um deles estão dispostas do Decreto Estadual 800/2020, publicado com alterações no último dia 17. Apesar da prorrogação do lockdown na RM I, ocorrido na sexta-feira passada (19), o decreto não precisou ser republicado e segue válido até que o governo do Estado decida revogá-lo.

Estão proibidas a entrada e a saída de pessoas da Região Metropolitana I (em lockdown), com exceção dos casos: para exercer atividade essencial; para atendimento à saúde (consultas, exames e emergências); transporte de cargas também liberado; e para voltar à residência. Em todos os casos, é necessária a devida comprovação. Em contrapartida, está permitida a circulação entre os municípios da mesma região.