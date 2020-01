Governo divulga calendário do Bolsa Família para 2020

O governo federal divulgou as datas para pagamento do Bolsa Família no ano de 2020. No primeiro mês do ano, os pagamentos iniciam no próximo dia 20 para as famílias beneficiárias cujo Número de Identificação Social (NIS) termine em 1. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. O número do NIS consta no cartão do programa.

Para quem tem o cartão com o número final 2, poderá sacar os valores no segundo dia de pagamento. Os valores então serão sucessivamente liberados até o dia 31 de janeiro.

São atendidas pelo programa as famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa, ou aquelas em situação de pobreza com renda entre R$ 89,01 e R$ 178. Em 2019, pela primeira vez, o governo pagou o chamado “13º salário” do benefício. O valor, que foi pago em dezembro, consistiu no dobro do que normalmente é destinado para as famílias em cada mês.

Confira abaixo as datas de pagamento dos benefícios para este ano: