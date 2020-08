Governo do Estado anuncia o fim das atividades da Policlínica Itinerante no Pará

Serviço foi criado pelo Governo do Pará como estratégia de enfrentamento à pandemia de Covid-19 em todas as regiões. Encerramento se deve à queda no número de notificações de casos da doença.

Com a queda do número de notificações da Covid-19 no Pará, o Governo do Estado anunciou que a Políclinca Itinerante vai encerrar as atividades a partir deste fim de semana. O serviço médico começou em maio, passou por 89 municípios e atendeu mais de 111 mil pacientes com sintomas leves e moderados da doença.

Os últimos atendimentos vão ocorrer nos bairros do Jurunas, Cabanagem e Icuí, na região metropolitana, e no município de Bragança, nordeste do Pará. O único local que atenderá na segunda-feira (31) será a unidade móvel no Hangar, em Belém, somente até as 18h.

O secretário adjunto de Políticas de Saúde da Sespa, Sipriano Ferraz, fez uma avaliação positiva das atividades da Policlínica Itinerante. “O projeto da Policlínica foi de fundamental importância no combate à Covid-19 no Estado, pois quando iniciou suas atividades as urgências e emergências da capital, públicas e privadas, estavam todas de portas fechadas, e o projeto deu conta de atender toda a demanda reprimida. E a Poli Itinerante veio exatamente para socorrer municípios que estavam em situação crítica”, afirmou Ferraz.