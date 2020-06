Governo do Estado conclui pavimentação de rodovias em Jacareacanga

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) concluiu a pavimentação de um trecho de mais de oito quilômetros de vias em Jacareacanga, no extremo sudoeste do Pará.

A pavimentação beneficiou a avenida Tenente Fernandes, que liga a BR-230 (Rodovia Transamazônica) até o centro do município, e ainda o asfaltamento da vicinal que leva ao aeroporto da cidade.

A obra está praticamente concluída, faltando apenas 50% das sinalizações horizontais e verticais. A previsão é de inauguração ainda no próximo mês. “A obra faz parte do compromisso do governador Helder Barbalho de levar desenvolvimento para todas as regiões do Estado do Pará, proporcionando asfalto e mobilidade para municípios do Baixo Amazonas e de todas as regiões do Pará”, disse Pádua Andrade, titular da Setran.

Ainda na região do Baixo Amazonas está prevista a pavimentação de 52 km da vicinal do Cuamba até a comunidade de Murumuru. A vicinal vai de Alenquer a Monte Alegre. A obra faz parte do Projeto de Desenvolvimento e Integração Regional do Pará (Prodeir), que começará a ser licitado ainda no segundo semestre deste ano.

O Prodeir prevê a pavimentação de mais de 500 quilômetros de rodovias, construção e substituição de ponte de madeira por concreto e ainda instalação de postos de fiscalização de peso de veículos em todas as regiões de integração do Pará.