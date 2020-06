Publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado decreto em que consta artigo que autoriza a retomada das viagens interestaduais fluviais e rodoviários no estado do Pará.

Art. 25. Fica reestabelecido em todo território do Estado o transporte coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros, terrestre, marítimo e fluvial, respeitados os Protocolos Específicos de funcionamento divulgados no sítio eletrônico www.covid-19.pa.gov.br.