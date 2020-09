Governo do PA antecipa pagamento do 13º salário dos servidores públicos para os dias 6 e 7 de outubro

Com a medida, o governo planeja injetar mais de R$ 340 milhões na economia do estado.

O Governo do Pará anunciou nesta quinta-feira (17) que vai antecipar o pagamento da primeira parcelo do 13º salário dos servidores estaduais. De acordo com Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), o pagamento será realizado entre os dias 6 e 7 de outubro. Com a medida, o governo planeja injetar mais de R$ 340 milhões na economia do estado.

“Ao todo, 100 mil servidores ativos serão beneficiados. Isso vai ajudar na geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico do estado”, explica o governador do Pará, Helder Barbalho.

O governo informou que a antecipação do pagamento faz parte das políticas de equilíbrio fiscal adotadas pelo estado. Segundo o governo, durante a pandemia o estado arrecadou mais ICMS e realizou maior investimento em recursos próprios.