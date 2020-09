Governo do Pará garante mais de R$ 80 milhões em recursos para saneamento de Belém e Santarém

Novos investimentos na área de saneamento básico estão sendo feitos pelo Governo do Pará. Nesta quarta-feira (16), foram assinados três novos contratos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para melhorias no setor em Belém e em Santarém. As assinaturas ocorreram na sede do Governo do Pará, em Belém, com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, do presidente da Companhia de Saneamento do Pará, José Antonio De Angelis, da Secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, e do superintendente da Caixa na região Norte, Antônio Simões.

“São contratos que irão permitir ao Governo do Estado executar obras de tratamento de esgoto, além de abastecimento de água. Em Alter do Chão, que é um paraíso fantástico em nosso Estado, vamos realizar coleta e tratamento de esgoto. Essa medida é importante na vida das pessoas, como também, na preservação e cuidado com o meio ambiente. Para reforçar o abastecimento de água em Belém, serão realizados investimentos da ordem de R$ 30 milhões, recursos importantes que irão possibilitar o reforço da estrutura de abastecimento de água da capital”, explicou o governador Helder Barbalho.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

Os investimentos somam R$ 80,5 milhões para obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água, sendo R$ 76,5 financiados pela Caixa e R$ 4 milhões com a contrapartida do tesouro estadual. Deste montante, R$ 51,6 milhões serão destinados à implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Alter do Chão, em Santarém; o sistema de abastecimento de água dos bairros Nazaré, Umarizal, Reduto e parte da Campina, em Belém, receberá R$ 13,5 milhões para obras de ampliação e adequação; e o restante, no valor de R$ 15,3 milhões serão para a ampliação e adequação do sistema de água que atende os bairros Barreiro, Miramar, Val de Cans, CDP e Macarangalha, em Belém.

De acordo com Antônio Simões, superintendente da Caixa Econômica na região Norte, o banco federal disponibilizou o financiamento e irá acompanhar o andamento das obras. “Primeiramente é uma satisfação grande para a Caixa mais uma vez – essa é a segunda vez que estamos aqui este ano – para assinar novos contratos de financiamento com o governo do Estado. Esse agora de saneamento, são três contratos tanto para a capital quanto para o interior que com certeza vão trazer muitos benefícios para os moradores da região. E a Caixa, como agente financeiro, acompanha todo o andamento e cronograma das obras para que tudo ocorre dentro do prazo e da forma esperados”, ressaltou Simões.

“O governo tem priorizado investimentos no Estado e, hoje, nós assinamos contratos de financiamento prevendo recursos para obras importantes que são a ampliação do sistema de abastecimento de Belém e o esgotamento sanitário de Alter do Chão. São obras muito importantes para o Estado e a gente fica muito feliz, porque, através do equilíbrio fiscal conseguido nesses últimos dois meses, a gente pode captar recursos para investimentos no nosso Estado”, comemorou a titular da Seplad, Hana Ghassan.

O próximo passo, a partir de agora, é o início do processo licitatório para que as empresas vencedoras possam iniciar as obras até o final do ano. “São projetos muito importantes para nós. Conseguimos financiamento de cerca de R$ 80 milhões. Recursos de R$ 30 milhões para investimento em Belém para melhorar o abastecimento de água no 3° e 10° setores. Também vamos fazer investimentos em esgoto em Alter do Chão, que é um paraíso e precisamos preservar. Já estamos finalizando o sistema de água em Alter e agora vamos iniciar as obras de esgoto para tratamento do esgoto. Vamos construir um emissário submarino para despejar o esgoto já tratado a cerca de 5km da praia garantindo a preservação dos rios da região”, garantiu José Antonio De Angelis, presidente da Cosanpa.