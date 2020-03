Governo do Pará implantará quatro Hospitais de Campanha para casos de Covid-19

Nesta terça-feira (24), o governador do Estado Helder Barbalho assinou contrato com uma empresa paulista, que atua no setor de infraestrutura e engenharia, para implantar hospitais de campanha que atenderão pacientes com covid-19. Serão instaladas quatro estruturas hospitalares temporárias: uma em Belém (RMB), uma Marabá (região de Carajás), outra em Santarém (região do Tapajós) e uma em Breves (Marajó). Ao todo são 720 leitos a mais sendo ofertados na rede pública de saúde. Cada leito custará, em média, R$5 mil para o Estado.

Em contrato, a empresa apresentou um projeto arquitetônico com base nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais regulações do Ministério do Trabalho. Nele, a empresa sugere instalar os hospitais de campanha em Centros de Convenções ou estruturas semelhantes. Mas também deixa claro que o projeto pode ser alterado se um outro tipo de espaço for disponibilizado. Os hospitais de campanha devem operar no Pará por 120 dias no mínimo.

“A previsão é de que os hospitais estejam todos prontos e funcionando para atender a nossa população e fazer frente a emergência do combate ao Coronavírus em 20 dias”, afirmou Helder Barbalho, chefe do executivo do Pará.

Hospital de Campanha é o termo militar, comumente usado em situações de desastres ou calamidade pública, referindo-se a uma pequena unidade médica móvel, ou mini-hospital, que cuida temporariamente de pacientes antes que possam ser transportados com segurança para instalações permanentes.

Por: Jackie Carrera (SECOM).