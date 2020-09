Governo do Pará inicia obras de urbanização no bairro do Marco, em Belém

Local vai receber 1,64 km de pavimentação, que vai melhorar a vida dos moradores e valorizar a área

Uma espera de 30 anos chegou ao fim na manhã desta segunda-feira (14), com a autorização do governador Helder Barbalho para o início imediato das obras de urbanização de vias do bairro do Marco, Região de Integração do Guarajá, em Belém. Com um investimento de R$ 1,92 milhão, o bairro será contemplado com 1,64 km de asfalto novo.

As intervenções fazem parte do programa Asfalto Por Todo o Pará, que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

“Esse programa está presente em 100 municípios de todo o Estado, com mais de 400 km sendo executado somente em 2020. Vamos seguir com as ações, para que em 2021, possamos chegar em mais cidades e comunidades, levando o benefício da infraestrutura e garantido direitos à população, como pavimentação, drenagem e, com isto, a valorização dos imóveis e elevação da autoestima das comunidades que recebem estes benefícios” – governador Helder Barbalho.

Helder Barbalho autorizou o início imediato dos serviços, que são esperados há 30 anos pelos moradoresFoto: Marco Santos / Ag.ParáO secretário da Sedop, Ruy Cabral, ressalta que a urbanização influencia positivamente no dia a dia dos moradores. “Serão feitos serviços de pavimentação, terraplanagem, asfaltamento, calçada e meio fio, para melhoria da qualidade destas pessoas que moram na região através deste programa importante que hoje atinge as 12 regiões de integração do Estado”, disse o secretário.

O comerciante Carlos Moura comemorou as melhorias: “Estou esperando tem muito tempo por essa obra”Foto: Marco Santos / Ag.Pará30 anos de espera

O morador e comerciante do bairro, Carlos Moura, 68 anos, afirma que espera há 30 anos pela melhoria da rua onde mora e possui um comércio. “Expectativa de melhorar nosso trabalho, com melhor fluxo para clientes. O asfalto será muito bem-vindo. Estou esperando tem muito tempo por essa obra”, afirma.

Os moradores Ana Maria, 55 anos, e Julia de Cordeiro, 66 anos, relatam situações parecidas. Eles afirmam que sofrem com a falta de infraestrutura básica do bairro. “Muito difícil conviver com a lama e poeira. Esperamos muito por essa obra”, disse Ana Maria. “É um antigo sonho que começa a ser realizado”, completa Júlia, que mora no bairro há 40 anos.

Vias beneficiadas:

– Passagem Acatauassu Nunes (Entre travessa Timbó e travessa Mauriti)

– José Leal Martins (entre travessa Vileta e travessa Mariz e Barros / Estrela)

– Travessa Timbó (Entre José Leal Martins e passagem Acatauassu Nunes)

Júlia de Cordeiro, 66 anos, criticou o estado atual do bairro: “Muito difícil conviver com a lama e poeira”Foto: Marco Santos / Ag.ParáAlém das obras no bairro do Marco, em Belém, cerca de 100 km estão contemplados no Asfalto Por Todo o Pará, que atua em diversos bairros, além dos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci.