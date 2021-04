Governo do Pará libera nona recarga do vale-alimentação escolar no dia 7 de abril

A partir da próxima quarta-feira (7), alunos da rede pública estadual poderão utilizar a nona recarga do vale-alimentação escolar, iniciando pela Região de Integração Guajará, que contempla os municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará. O governador Helder Barbalho anunciou a recarga na tarde desta segunda-feira (5), em redes sociais, explicando o processo de distribuição do benefício, um investimento do Estado que já ultrapassou R$ 400 milhões.

“O governo do Estado vai liberar, a partir desta quarta-feira (7), o início da nona recarga do vale-alimentação, iniciando pela Região do Guajará, que envolve Belém e Região Metropolitana. Com mais esta recarga, já totaliza um investimento de R$ 402 milhões, oriundos do Tesouro Estadual, ao longo desta pandemia para garantir alimento aos alunos e ajudar as famílias a enfrentar este momento difícil”, ressaltou o governador.

No mesmo modo das recargas anteriores, o cronograma será feito de forma escalonada, contemplando os 586 mil alunos nos 144 municípios paraenses até o próximo dia 22 de abril.

A iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), iniciou em 2020, como forma de garantir a alimentação aos alunos devido à suspensão das aulas presenciais na rede pública, em decorrência da pandemia da Covid-19. Com o valor de R $ 80,00 por recarga, até o momento cada aluno já recebeu R$ 720,00 como auxílio à alimentação.

Novos alunos – A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, ressaltou que a recarga do vale-alimentação será destinada a todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em 2021, inclusive os novos alunos, que também terão direito ao benefício a partir desta nona recarga.

“Na nossa nona recarga iremos contemplar todos os nossos alunos, inclusive os novos alunos que, a partir do dia 17 de abril irão começar a receber os novos cartões. A partir dessa data, o aluno deverá procurar sua escola, respeitando todas as restrições impostas pela pandemia, para efetuar a retirada do seu cartão e passar a usar o benefício do vale-alimentação”, orientou a titular da Seduc.

Além do amparo aos alunos e da preservação do direito à merenda escolar, o governador ressaltou que o vale-alimentação é uma forma de fomentar a economia local. “Use este recurso no comércio local para prestigiar e ajudar a economia da sua cidade, e garantir o alimento na mesa de todos”, acrescentou Helder Barbalho.

Os novos alunos matriculados em 2021 na rede estadual pública receberão o cartão do vale-alimentação a partir de 17 abril, conforme cronograma que será divulgado no site e nas redes sociais da Seduc. O processo de matrícula foi encerrado no final de março, quando houve o fechamento da base de dados da Secretaria e o envio às empresas para o processo de emissão do cartão aos novos estudantes. A cada dia, o vale-alimentação escolar será liberado para uma nova região.

Cronograma de liberação da nona recarga:

Dia 07/04: Região de Integração Guajará – Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.

Dia 08/04: Região de Integração Rio Capim – Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis.

Dia 09/04: Região de Integração Tapajós – Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.

Dia 12/04: Região de Integração Tocantins – Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia.

Dia 13/04: Região de Integração Xingu – Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Dia 14/04: Região de Integração Araguaia – Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

Dia 15/04: Região de Integração Baixo Amazonas – Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

Dia 16/04: Região de Integração Carajás – Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Dia 19/04: Região de Integração Guamá – Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia de Nazaré.

Dia 20/04: Região de Integração Lago de Tucuruí – Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí.

Dia 21/04: Região de Integração Marajó – Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa, Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Dia 22/04: Região de Integração Rio Caeté – Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

Por Lilian Guedes (SEDUC)