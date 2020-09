Governo do Pará nomeia servidores do concurso da Fundação Hemopa

O governador Helder Barbalho anunciou, na tarde desta segunda-feira (14), a nomeação de 33 aprovados no concurso C-182 da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Com o chamamento, o Governo do Estado alcança a marca de 3.483 novos servidores em 21 meses da atual gestão

Pelas redes sociais, Helder compartilhou o momento da assinatura. “Nesse momento estou aqui junto com o presidente da Fundação Hemopa, Carlos Bezerra, e o chefe da Casa Civil, Iran Lima, onde acabo de assinar a nomeação de 33 novos servidores que passaram no concurso C-182. Com estas nomeações chegamos a 91,5% de todos os aprovados que estavam aguardando, em um ano e nove meses de gestão”, afirmou o chefe do executivo estadual.

Há mais de 15 anos não havia concurso para a Fundação Hemopa. A nomeação ocorre em menos de um ano após o resultado final do certame. “Com isto nós estamos garantindo servidores Assistentes Sociais, técnicos de Enfermagem e também técnicos em Patologia Clínica, tanto na capital, região metropolitana de Belém como também para o interior. Prestigiando os concursados, garantindo o direito à nomeação e, claro, trazendo gente qualificada para trabalhar para que a fundação Hemopa possa cada vez mais servir bem a nossa população. Sejam bem-vindos e “bora trabalhar”, convocou o governador.

Foto: DivulgaçãoPresidente do Hemopa, Carlos Bezerra, comentou o incremento no quadro funcional. “É um grande avanço do Governo do Estado com a realização dessa primeira fase do concurso onde 33 funcionários estarão assumindo, não só no Hemopa Belém, como também algumas unidades do interior. A população vai ter esses novos funcionários nas unidades do Hemopa e nós estamos aperfeiçoando a hemoterapia e o atendimento transfusional em todas as regiões do Estado do Pará”,

Ainda de acordo com o presidente, essa é a primeira fase do chamamento do concurso que ofertou 68 vagas. “Nós teremos cerca de 30 funcionários para serem chamados conforme a necessidade e também realizaremos concurso para outras categorias funcionais que precisam ser ajustadas”, informou Carlos Bezerra.

Concursos – De acordo com Thainná Alencar, Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, o Governo do Pará não mede esforços para avançar em concursos e nomeações. “Buscamos sempre melhorias no serviço público, e para isso continuamos o planejamento de mais concursos estaduais, bem como, a realização de mais nomeações, tudo sendo devidamente estudado, respeitando as diretrizes orçamentárias e financeiras, e as necessidades dos órgaos. Mesmo diante da pandemia, os trabalhos não foram paralisados e estamos fazendo de tudo para agilizar os concursos já em andamento, assim como, realizar as nomeações”, finalizou.