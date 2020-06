Governo do Rio de Janeiro autoriza volta do futebol sem público a partir deste sábado

Medida determina reabertura gradual da economia no estado, incluindo a prática de atividades esportivas de alto rendimento, porém “com os devidos protocolos de higienização”

O governo do Rio de Janeiro autorizou a volta do futebol no estado a partir deste sábado. O decreto assinado pelo governador Wilson Witzel e publicado no fim da noite de sexta no Diário Oficial libera a reabertura gradual da economia, incluindo alguns setores do comércio e da indústria, assim como também a prática de esportes em alto rendimento.

As medidas foram anunciadas no dia em que o Rio chegou a 6.473 mortes por Covid-19 e 63.066 casos confirmados. O estado diz, no entanto, que as decisões foram baseadas em dados que indicam a redução da pandemia no estado.

A decisão do governo foi o passo que faltava para a retomada do Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) já convocara os clubes da Série A do Estadual para a reunião do Conselho Arbitral, que acontecerá virtualmente neste sábado, às 15h (pelo horário de Brasília).