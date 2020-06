Governo e dirigentes (FPF) discutem retorno do futebol paraense

Dirigentes da Federação Paraense de Futebol (FPF) reuniram, na quarta-feira (17), com o governador Helder Barbalho, para a entrega do protocolo com estratégias que visam o retorno do futebol profissional no Pará. O objetivo é traçar um plano de retomada do esporte em consonância com as diretrizes do governo de reabertura das atividades não essenciais. O documento será avaliado pelas equipes do Estado, que irão analisar a eficácia do que foi traçado.

A reunião contou com a presença do titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Adler Silveira; de Esporte e Lazer, Arlindo Silva, do diretor da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Binho Nascimento; e do médico Guataçara Gabriel, da Cruz Vermelha.

“Nós estamos avaliando os protocolos para o retorno do futebol no Estado, sempre visando a saúde das pessoas, atletas, comissões técnicas, imprensa ou qualquer atividade econômica que esteja ligada a este meio. É preciso voltar com segurança e de forma responsável” – Adler Silveira, titular da Sedeme.

“Lembrando que, mesmo nesse período de isolamento social, no Mangueirão, nós mantivemos os serviços de manutenção do gramado, pintura, partes elétricas e hidráulicas e, conforme as necessidades exigidas pelos órgãos de saúde, iremos adequar o estádio para melhor receber os profissionais que devem trabalhar em dia de jogos”, declarou Arlindo Silva, secretário de Esporte e Lazer.

Em solidariedade aos profissionais do futebol do Pará, que estão com as arrecadações financeiras prejudicadas devido a pandemia da Covid-19, O governo do Estado anunciou, no mês passado, um apoio financeiro aos clubes. Os recursos foram disponibilizados diretamente à Federação Paraense de Futebol e, posteriormente repassados, pelo representante da entidade, aos times.

Por Raiana Coelho (SEDEME)