Governo e entidades do transporte alternativo tratam sobre mudanças na BR-316

A mudança da parada de passageiros de transporte urbano no KM-01 é necessária para o avanço das obras de requalificação da rodovia

Representantes do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), da Agência de Regulação e Controle de Serviços (Arcon) e Departamento de Trânsito (Detran) se reuniram na manhã desta segunda-feira (21), na sede da Arcon, em Belém, com membros de entidades do transporte alternativo intermunicipal. O objetivo foi tratar sobre mudanças que ocorrerão na Rodovia BR-316 devido ao avanço das obras de requalificação da via executadas pelo Governo do Pará, por meio do NGTM.

A alteração que afeta de imediato a categoria, assim como os demais veículos de transporte urbano, é a realocação da parada de ônibus em frente ao Shopping Castanheira, na altura do KM-01, sentido Belém-Ananindeua. No trecho, o fluxo de usuários do transporte alternativo é intenso, daí a necessidade de dialogar com representantes da categoria para que haja compreensão e parceria para minimizar os transtornos. O novo destino da parada de ônibus será em frente à Galeria BR, onde já funciona um ponto de ônibus.

Diretor de obras do NGTM, Alberto Matta explicou a necessidade da mudança. “Vamos começar a construir, no canteiro central, a estação de passageiros número 1, localizada antes do Pórtico. Naquele trecho, também vamos precisar mexer na calçada para a construção da passarela que dará acesso à estação, para os usuários do sistema BRT Metropolitano. Esses serviços precisam iniciar imediatamente e, para a segurança de todos, tanto pedestres como motoristas, essas mudanças de paradas são necessárias nos locais onde estarão em obras”, informou Alberto Matta.

Durante a reunião convocada pela Arcon, os representantes do Executivo estadual também receberam sugestões e demandas da categoria sobre o assunto. Diálogos com diversos segmentos que dependem da BR-316, como o transporte público, são mantidos pelo NGTM para comunicar e minimizar os impactos das obras no dia a dia da população.

De acordo com Ivan Bernardo, diretor de Fiscalização da Arcon, no trecho da intervenção não será permitido o acesso de usuários do transporte intermunicipal, assim como dos veículos, por questões de segurança e viabilidade das obras. “Essas paradas que ocorrem hoje serão desativadas. Os veículos regulados pela Agência e os veículos interurbanos não poderão mais parar ali”, afirmou. Segundo ele, ainda nesta semana equipes de fiscalização da Arcon atuarão de forma educativa, orientando condutores e usuários sobre a mudança. “Com essa reunião, todos ficam avisados que não teremos mais essa parada. Ainda assim, na sexta-feira (25) estaremos com pessoas no local. A princípio, será uma ação educativa, sem aplicação de multas”, reforçou o diretor da Arcon.

Compromisso – Para Jorge Arouck, presidente do Sindicato dos Proprietários de Vans e Micro-ônibus do Estado do Pará (Sinprovan), a reunião foi muito importante para o trabalho dos motoristas. “Sabemos que um dia isso iria acontecer em função das obras na BR. O que for melhor para o governo do Estado, e para o transporte alternativo, com certeza vamos ajudar”, garantiu.

Representantes do NGTM, Arcon, Detran e da empresa responsável pelas obras já vistoriaram o local da parada na BR-316Foto: Ascom/NGTMRoberto Lima, da Associação do Transporte Alternativo de Capanema, ressaltou a atitude do governo em chamar a categoria para o diálogo. “Estou muito orgulhoso da direção da Arcon porque nunca vi sermos tão respeitados como estamos sendo. Essa ação do governo do Estado com a gente é muito boa, e também estamos dispostos a contribuir sempre para um futuro melhor”, disse Roberto Lima.

Ainda durante a manhã, representantes do NGTM, Arcon, Detran e da empresa responsável pelas obras foram à rodovia checar as condições do novo destino da parada de ônibus em frente à Galeria BR. Ali também serão instalados três abrigos para usuários do transporte público. Uma campanha de comunicação será realizada ao longo desta semana com o público na área, e também com os responsáveis pelo transporte urbano.