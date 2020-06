Governo entrega andar no Hospital Regional de Castanhal com capacidade para 40 leitos de UTI

A antecipação das obras no hospital visa dar suporte ao atendimento a pacientes de Covid-19

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) concluiu nesta segunda-feira (15) as obras do 1º andar do Hospital Regional de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. A entrega da unidade de saúde foi antecipada pelo Governo do Pará com o objetivo de dar suporte à população durante a pandemia de Covid-19.

O 1º andar do hospital possui duas alas divididas em 2.300 metros quadrados, com capacidade para a instalação de 40 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Quando devidamente equipados, os leitos se somarão aos 120 já entregues pelo Estado no início deste mês, totalizando 160 novos leitos à disposição da população de Castanhal e de municípios do nordeste paraense.

O Hospital Regional de Castanhal deve ser totalmente concluído em outubro deste anoFoto: Ascom/ SedopDe acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Ruy Cabral, as obras prosseguem de acordo com o cronograma estabelecido pelo governador Helder Barbalho. Além dos três andares já entregues, a Sedop também concluiu a construção de 74 ambientes localizados no térreo. “Estes ambientes são muito importantes, pois vão dar apoio e fluxo ao atendimento no hospital”, informou o titular da Sedop.

Equipes da Secretaria vão continuar trabalhando nos serviços de acabamento do Hospital Regional de Castanhal. A previsão de conclusão total da obra é início de outubro.