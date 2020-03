Governo entrega mais de 100 viaturas e abre cerca de 2,5 mil novas vagas prisionais

Mais 132 viaturas passam a reforçar, a partir desta terça-feira (10), a frota atual da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e do Detran-PA. A entrega dos veículos, que ocorreu no Hangar – Centro de Convenções, reafirma o compromisso do governo em equipar os órgãos de segurança e fiscalização, para continuar diminuindo os índices de criminalidade, combater à violência, e proporcionar tranquilidade para à população paraense.

“Ampliamos a estrutura para que os órgãos possam servir a população cada vez mais de perto e em todas as regiões do Estado. O objetivo é que a Seap reforce seu trabalho para que os presídios permaneçam sob domínio do Estado, cumprindo o papel da ressocialização e garantindo direitos dos internos; e que o Detran cumpra com a sua missão de orientar e salvar vidas, além de trabalhar na fiscalização e controle nas nossas estradas”. Helder Barbalho – governador do Pará.

Para a SEAP foram entregues 60 novos veículos tipo pick-up cela, com cabine dupla modelo viatura policial, equipados com cela tipo 02, rastreador, rádio comunicador, grafismo, sinalizador acústico e visual. Além de 40 caminhonetes modelo S10, motocicletas e vans para atividades de educação no trânsito e do TerPaz.

“Esses investimentos contribuem para que a gente tenha condições de prestar um serviço de qualidade para a população, além de representar a valorização dos servidores”, afirma a agente de fiscalização de trânsito, Roberta Franco. “Essas viaturas são essenciais para o nosso dia a dia de trabalho. Nos sentimos valorizados e esse investimento vai ser refletido no serviço de qualidade e melhor equipado que será entregue à população”, reitera o coordenador de operações Detran, Ivan Feitosa.

Além do aumento da frota, o Diretor Geral do Detran, Marcelo Guedes, comemora as várias conquistas do órgão. “Temos um trio de vitórias para celebrar, que é composto pelo aumento da frota, a majoração da gratificação do risco de vida dos servidores (que passou de 80% para 100%) e fomos o único órgão do Brasil contemplado com 321 mil dólares para serem investidos em cursos de capacitação certificados pela ONU para a melhoria das práticas operacionais de trânsito dos agentes”, comemora.

Para promover o fortalecimento da segurança pública no Pará, as viaturas atenderão as demandas da SEAP e realizarão atendimentos de consultas, exames, audiências, perícias médicas, transferências e outros. Os Municípios contemplados são: Belém, Castanhal, Santa Izabel, Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Salinópolis, Santarém, Tomé-açú e Tucuruí.

Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho também assinou duas Ordens de Serviço, para a abertura de 2.649 vagas prisionais e dois alojamentos semi-abertos para abrigar mais 200 novas vagas na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, além de reformas em diversas casas penais do Estado.

“Nós encontramos uma defasagem de vagas no sistema penitenciário do Estado, que oferecia 9.800 vagas, enquanto tínhamos mais de 20 mil presos no nosso sistema. Uma situação de superlotação e degradação do ambiente prisional. Estamos mudando essa realidade. Durante o ano de 2019, garantimos mais de 1,5 mil novas vagas, o que representa o crescimento de 15% de novas vagas ao sistema. E continuamos o trabalho”. Helder Barbalho – governador do Pará.

Segundo o secretário da Seap, Jarbas Vasconcelos, serão recuperadas, neste ano, mais 2.649 novas vagas prisionais. “Até o final do ano, vamos recuperar vagas que foram inutilizadas pelas gestões anteriores. Mapeamos as unidades deterioradas e abandonadas e trabalhamos para reabrir essas unidades. O custo normal para a criação de uma vaga é de R$ 65 mil, entretanto, recuperar as antigas vagas custará para o Estado o valor de 4 mil cada, o que representa uma enorme economia. Gastaríamos cerca de R$ 170 milhões, mas ao realizar as análises para a eficiência da gestão, investiremos R$ 11 milhões na construção das novas vagas”, destaca.

“Trabalhamos para melhorar a logística das forças de segurança pública, além dos investimentos em novas tecnologias para modernizar as nossas forças e entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Os nossos servidores merecem ter condições dignas de trabalho com viaturas bem equipadas e monitoramentos sendo feitos com equipamentos de ponta”. Ualame Machado – secretário de Segurança Pública.

O Governador anunciou ainda mais investimentos para o sistema penitenciário do Estado. “Vamos inaugurar, no próximo dia 21, um novo presídio em Redenção e também estamos trabalhando para entregar um Presídio em Tucuruí e fortalecer o sistema penitenciário do Estado”, anuncia.