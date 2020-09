Governo ganha outdoor com ministros ‘heróis’: “O pai tá on”

O governo do presidente Jair Bolsonaro ganhou uma homenagem em forma de outdoor, em Goiânia, capital do Goiás. Na imagem é possível ver fotos de ministros trajados de memes e heróis e a mensagem “o pai tá on”, no que parece ser uma conversa de WhatsApp.

O outdoor traz os ministros Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Paulo Guedes, da Economia, Damares Alves, dos Direitos Humanos, e até o ex-ministro da Educação e atual diretor-executivo do Banco Mundial, Abraham Weintraub.

Bolsonaro também surge de cabelos platinados e óculos e é descrito como “especialista em irritar a comunada”, entre outras coisas.

Em seu Instagram, Damares Alves agradeceu a homenagem e disse que, hoje em dia, os brasileiros estão satisfeitos com o “super time” criado por Jair Bolsonaro.

– Amei, amei, amei! Obrigada aos goianos responsáveis pelo lindo outdoor. Antes víamos milhares de brasileiros com vergonha da classe política, hoje vejo milhões contentes com esse super time do presidente – escreveu a ministra.