Governo inaugura Agência Transfusional do Hemopa em Marabá

O Governo do Estado inaugurou, no início da tarde desta quarta-feira (12), em Marabá, a Agência Transfusional (AT) do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A solenidade contou com a presença do governador Helder Barbalho.

A unidade vai funcionar dentro do Hospital Materno Infantil (HMI). A AT também vai atender a demanda transfusional do Hospital Municipal (HMM) e terá capacidade para realizar, em média, 220 transfusões ao mês, que vai melhorar ainda mais a saúde pública na região.

Com 52 leitos, o Hospital Materno Infantil é referência municipal na assistência de média e alta complexidades para atendimento de gestantes, puérperas, recém-nascidos. Segundo a Fundação Hemopa, a expansão do atendimento transfusional no estado garante uma qualidade maior na oferta de sangue, tanto na capital quanto no interior. A AT será abastecida pelo Hemocentro Regional de Marabá.

A Agência conta com equipamentos de ponta, entre eles câmara de conservação de concentrado de hemácias, freezer – 30°, centrifuga de bancadas, selador de bolsas de sangue e banho maria. Serviços da AT é uma cooperação Técnica entre o Hemopa e a Prefeitura de Marabá.

De acordo com o Hemopa, a unidade vai realizar exames imunohematológicos dos receptores, incluindo prova de compatibilidade, tipagem ABO-Rh, pesquisas de anticorpos irregulares, controle de qualidade dos reagentes e metodologia, todos executados pela técnica em gel, retipagem dos hemocomponentes transfundidos, aliquotagem de bolsas para atendimento de recém-nascidos e pediatria, ato transfusional de hemocomponentes autólogos, com assistência médica e equipe multidisciplinar qualificada e com funcionamento 24h.

Por Tina DeBod – com informações da Agência Pará