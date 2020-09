Governo incentiva desenvolvimento econômico da Amazônia com preservação da floresta em pé

Plano Estadual Amazônia Agora tem como pilar o Programa Territórios Sustentáveis, que objetiva uma mudança de cultura produtiva em zonas livres de desmatamento ilegal

O Dia da Amazônia, celebrado neste sábado (5), está em vigor há 17 anos e foi criado para a conscientização sobre o valor da floresta em pé em contraponto ao desmatamento e queimadas. Com o Plano Estadual Amazônia Agora, o Governo do Pará busca promover o desenvolvimento sustentável no campo, por meio de uma estratégia que alia o crescimento econômico à preservação da floresta. Entre os pilares do Amazônia Agora está o Programa Territórios Sustentáveis, que objetiva incentivar uma mudança de cultura produtiva em zonas livres de desmatamento ilegal.

Diversas frentes são desenvolvidas em prol do incentivo à conservação, o combate à criminalidade e o apoio às comunidades, de forma a garantir o desenvolvimento econômico. Entre elas, está o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), que busca preservar, conservar e proteger amostras representativas dos ecossistemas e da biodiversidade distribuídos no bioma amazônico, além de criar e promover a gestão de 26 Unidades de Conservação Estaduais.

De acordo com Crisomar Lobato, diretor de Gestão da Biodiversidade do instituto, o Brasil tem sete biomas e o maior deles é o amazônico, que é 51% formado por florestas. O Pará é constituído pelo bioma amazônico em sua maior parte, e também de cerrado, no sudeste e o bioma costeiro, na porção oceânica, todo com flora e fauna diferenciados.

“Acredito que as áreas protegidas são fundamentais para garantir amostras representativas da biodiversidade da Amazônia, principalmente as Unidades de Conservação de Proteção Integral. No Pará, temos aproximadamente 58% de áreas protegidas, entre indígenas, forças armadas, quilombolas e as unidades de conservação da natureza. É preciso distribuir essas áreas protegidas nos diversos ecossistemas do bioma amazônico, inclusive no aquático“ – Crisomar Lobato, diretor de Gestão da Biodiversidade do Ideflor-bio.

O Ideflor-bio também tem projetos para apoio à criação de unidades de conservação municipais. Além disso, oferece serviços ambientais, como aprisionamento de carbono; recuperação de áreas alteradas, como a da terra indígena Alto Rio Guamá, um dos últimos refúgios de biodiversidade no nordeste paraense. O órgão também foi fundamental para a reintrodução da ararajuba no Parque Estadual do Utinga.

“Temos uma população de 27 espécies e já tivemos uma nova geração dessa espécie ameaçada de extinção. Temos ainda projetos e planos de manejo das unidades de conservação e as pesquisas científicas de instituições de ensino e pesquisa que desenvolvem pesquisa, educação ambiental, recreação para a população do entorno, e ecoturismo”, acrescentou o diretor.

Equipe da Emater prestando assistência ao produtor rural antes da pandemiaFoto: Ascom / EmaterAssistência Técnica Rural

Olhar para a floresta sem considerar os povos que nela habitam é ver de forma míope a diversidade amazônica. A comunidade do Abacatal é remanescente de quilombo desde o século XVIII, em Ananindeua. Somente em 1999, teve sua titulação fundiária regularizada pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

A produtora rural Vivia da Conceição Cardoso mora há 39 anos no local, onde produzem frutíferas da agricultura familiar. Ela conta que tem uma relação de comunhão com a terra.

“Temos a nossa rotina de plantação e criação. Tudo o que produzimos aqui é para suprir a nossa necessidade e o excedente vendemos nas feiras e minimercados. Trabalhamos juntos, eu, meu marido e meus dois filhos. O nosso modo de vida agroecológico está muito ligado à nossa religião ancestral. Sou descendente de indígenas e pessoas escravizadas, nossas religiões são muito misturadas e estão presentes no nosso dia a dia. Tudo na natureza tem vida e deve ser respeitado. Não derrubamos e não matamos nada por matar, por causa dessa relação de comunhão com a terra” – Vivia Cardoso, produtora rural.

Comunidade do Abacatal, em AnanindeuaFoto: Ascom / EmaterA agricultora acrescenta que essa relação é passada de geração em geração. “Você tem que viver a Amazônia de acordo como se vivia antes, com respeito, gratidão e fé. Ela te protege, assim como você cuida dela. Não é uma preocupação, é um modo de viver”, afirmou. A filha mais nova, Clara, completa 13 anos justamente nesse dia da Amazônia. “Ela é uma guardiã, uma menina de luz, que entende essa relação e abraça essa causa. É para vida toda, proteger, guardar e se alimentar da natureza”, frisou a mãe da menina.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) oferece suporte à comunidade do Abacatal, por meio de uma equipe multiprofissional que desenvolve diversos projetos aos moradores, como quintal produtivo, criação de galinha caipira, horta orgânica, plantas medicinais, aquaponia, horta escolar, além de orientações sobre alimentação e nutrição das culturas plantadas.

Tangrienne Nemer é engenheira florestal da Emater e explica como o trabalho é desenvolvido. “Nós somos do escritório de Ananindeua da Emater e atendemos toda a região, como a comunidade quilombola do Abacatal, prestando assistência técnica há cerca de 30 anos. Por ser quilombola, ela tem diversos aspectos e é apoiada por políticas públicas estaduais e federais. A economia da comunidade gira em torno do açaí de várzea e da pupunha. Eles estão adquirindo muitas mudas e mais sementes para um viveiro comunitário. Eles não trabalham com agrotóxico, apenas com adubação orgânica”, afirmou Tangrienne.

Fiscalização – Este ano, o governo estadual já realizou três fases da Operação “Amazônia Viva”, que faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas, embargando, por desmatamento ilegal, quase mil quilômetros de área derrubada ilegalmente. Com a manutenção destas ações, a expectativa até 2022 é a redução do índice de desmatamento na Amazônia Paraense através de operações contínuas dos órgãos componentes da Força Estadual de Combate ao Desmatamento.

A Operação Amazônia Viva foi realizada de forma integrada entre a Diretoria de Fiscalização Ambiental (Difisc), setor da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) e Secretária de Segurança Pública do Estado, com a participação das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA), Centro de Perícias Renato Chaves (CPC), Defesa Civil, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) e Graesp. A quarta fase da operação já está sendo planejada e deve ocorrer a partir da primeira quinzena do mês de setembro.

Em 2019, a Difisc realizou 165 operações de fiscalização em 101 municípios, promovendo 984 autuações por crime ambiental. No ano passado, a diretoria apreendeu 6.561,025 m³ de madeira comercializada ilegalmente, além de apreender 2.877 animais silvestres capturados/comercializados ilegalmente e embargar 44.433,51 hectares em 376 Termos de Embargos. Em 2019, a diretoria também realizou 85 vistorias técnicas, sendo 68 em projetos de manejo, 4 em serrarias, 4 em indústrias e 9 em projetos de mineração.