Governo lança plataforma para oferta de produtos e serviços gratuitos à população

Está no ar a plataforma Todos por Todos, no qual empresas, entidades e associações e órgãos públicos de todo o país podem oferecer à população serviços e produtos de graça ou em caráter de emergência. O objetivo é reduzir ao máximo os impactos negativos, sejam sociais ou econômicos, no contexto da pandemia de coronavírus. A página é acessível pelo link www.gov.br/todosportodos e concentra uma rede voltada aos cidadãos atingidos pela pandemia de coronavírus – sejam enfermos, familiares ou comunidades com algum tipo de necessidade específica.

No ambiente virtual há dicas como: serviços de Internet mais acessíveis, ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa e informações atualizadas em tempo real sobre o coronavírus, que são serviços dos próprios órgãos do Governo Federal.

Segundo o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, a gravidade do vírus exige medidas ágeis e eficientes dos governos, em colaboração com uma ampla rede de solidariedade que compreenda a sociedade como um todo. “Buscamos formas de aproximar todos aqueles que podem disponibilizar produtos e serviços de quem mais precisa neste momento. O mundo digital garante formas seguras de nos aproximarmos hoje. As restrições impostas pelo coronavírus abrem espaço para canais como este, de ajuda e solidariedade a toda a população brasileira”, ressaltoiu Monteiro.

Segurança das doações

Na nova plataforma, os interessados em oferecer gratuitamente ou liberar emergencialmente algum produto ou serviço podem preencher um formulário com as propostas. Os órgãos do governo federal já começaram a receber orientações de como podem participar.

A página Todos por Todos não tem objetivo promocional para quem doa ou oferta em caráter de emergência seus produtos e serviços. Por intermédio dela, o que acontece é a conexão entre doadores e receptores. A confiabilidade das informações prestadas são averiguadas ainda antes da inserção de produtos e serviços na página.

#SemSairdeCasa

A plataforma também é um espaço onde a população pode conhecer e utilizar os 1,8 mil serviços digitais do Governo Federal. Ao todo, 54% dos serviços já são apresentados no formato digital e podem ser solicitados de casa, sem a necessidade de deslocamentos aos órgãos públicos. Alguns exemplos: aposentadoria por tempo de contribuição, carteira de trabalho digital e carteira digital de trânsito.