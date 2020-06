Governo publica edital para pavimentação da BR-319 que liga o Amazonas à Rondônia

O Ministério da Infraestrutura, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), publicou, nesta quarta-feira (24), no Diário Oficial da União, editalpara a contratação de empresa que ficará responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319/AM. Serão pavimentados os primeiros 52 quilômetros, no trecho que vai do Km-198 ao Km-250. A pavimentação da rodovia que liga os estados do Amazonas e Rondônia será essencial para facilitar a logística do transporte da produção agrícola da Região Norte.

Segundo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a expectativa é que as obras comecem neste ano. “Todo o trabalho referente ao licenciamento ambiental da rodovia – estudos, coletas e captura de fauna – será feito pelo Governo Federal nos próximos meses. Com isso, esperamos que as obras tenham início ainda em 2020. E, como compromisso do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos licitar essa obra, que representa um marco para o desenvolvimento destes dois estados”, enfatizou Freitas.

Além de importante rota de escoamento da produção agrícola da região, a BR-319/AM é fundamental para o transporte de pessoas e da produção industrial da Zona Franca de Manaus. A reconstrução dos 52 quilômetros vai garantir maior segurança e redução no tempo de viagem. Hoje, as alternativas à rodovia são o transporte por barco ou avião.

Para o Diretor-Geral do DNIT, general Santos Filho, a pavimentação do trecho, além de proporcionar um grande alcance social e promover a economia da região, também vai trazer uma preocupação com o meio ambiente. “Com o projeto, será possível recuperar áreas, evitar a degradação de novas áreas e evitar a poluição de cursos de água. Todos vão sair ganhando”, avaliou o diretor.