Governo realiza obras de revitalização no Parque Igarapé Fundo

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realiza obras de revitalização no Parque Igarapé Fundo. Os trabalhos fazem parte de um conjunto de obras de reestruturação dos espaços públicos que estão acontecendo em todo o estado.

Além dos serviços de saneamento, estão sendo feitas obras de urbanização, construção de ciclovias, arborização e melhorias na iluminação do local. Neste momento, está sendo concluída a urbanização do lugar, mas algumas pessoas já aproveitam o espaço para praticarem corridas, caminhadas ou passeios.

O secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, falou sobre os trabalhos que estão sendo realizados no parque. “Essa obra vem com o saneamento integrado; ela capta o esgoto que vem das casas, e lança para uma rede de tratamento. E tem o parque também, todo o vale do Igarapé Fundo está sendo urbanizado. Estamos trabalhando para concluir, e já estamos nos arremates finais.”

Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura. Foto: Jean Lopes/Seinfra

De acordo com a engenheira civil, Gicélia Aguiar, as obras implicam em segurança pública, e também na geração de empregos diretos e indiretos. “Quando vamos à outra parte da obra, a gente percebe que já abriu um salão de beleza, uma lanchonete. Uma área em que antes era insalubre, hoje com a urbanização e o melhoramento da iluminação pública, oportuniza até os próprios moradores a investirem”.

Por Agência AC