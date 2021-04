Governo reforça combate à Covid-19 em Marabá com 10 novos leitos de UTI

Em agenda na região do sudeste paraense, na tarde desta quarta-feira (7), o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou a abertura de 10 novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratamento da Covid-19 no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP). O objetivo é reforçar o atendimento a pacientes de Covid-19 na região, que também enfrenta a segunda onda da doença.

“Nós estamos ampliando leitos nas cidades-polo para garantir a descentralização do atendimento, e claro, ampliar ofertar para aqueles que precisam de leitos clínicos e de UTI. Nós estamos abrindo mais 10 leitos de UTI em Marabá e, com isso, chegamos a 40 leitos no Hospital Regional, além da parceria de leitos no Hospital Municipal. Em Parauapebas, também hoje, abrimos mais 28 leitos de UTI e continuaremos durante a semana abrindo leitos em Redenção, reforçando Tucuruí e Conceição do Araguaia para garantir um total de 243 leitos na região sul e sudeste paraense “, disse o governador Helder Barbalho, que realizou visita técnica no HRSP na tarde de hoje e foi acompanhando pelo secretário de Estado de Saúde, Romulo Rodovalho.

Com os 10 novos leitos de UTI, agora, o Hospital Regional do Sudeste passa a contar com 40 leitos de UTI e 14 leitos clínicos para pacientes com a Covid-19. Os novos leitos de UTI em Marabá reforçam a estrutura de atendimento montada pelo Governo do Estado para enfrentamento da pandemia na região sudeste. Vale lembrar que o hospital público não oferece atendimento de urgência, nem funcionam na modalidade “portas abertas”. Os pacientes são encaminhados pelo serviço de regulação por meio da Central Estadual de Leitos, a partir de solicitações das secretarias municipais de Saúde.

Reforço – Até o momento, as regiões sul e sudeste já contam com 211 leitos entre clínicos e UTIs, que estão distribuídos nos municípios de Conceição do Araguaia, Redenção, Marabá e Tucuruí. O incremento é realizado conforme monitoramento do cenário da pandemia e demandas em todas as regiões do Estado.

Dessa maneira, partir de hoje, mais 48 leitos de UTI foram entregues pelo governo do Estado, sendo 10 deles no Hospital Regional do Sudeste, que passou a contar com 40 leitos de UTIs e 14 clínicos; outros 10 serão abertos no Hospital Regional de Redenção, que passará a ter 31 leitos de UTIs e 33 clínicos; além de 28 leitos de UTIs anexos ao Hospital Geral de Parauapebas, também entregues hoje.

O secretário Regional do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto, ressaltou que os novos leitos abertos pelo governo do Estado vão ajudar a desafogar os hospitais da região.

“O governador cumpre mais uma etapa de compromisso no combate a pandemia quando abre esses 10 novos leitos de UTI, isso sem dúvida nenhuma, é uma ação importante. Mas é preciso que a população faça sua parte , se isolando, usando máscara e álcool gel, evitando aglomeração”, frisou o secretário.

Por Bruno Magno (CPH)

Foto: Alex Ribeiro

Fonte: Agência Pará