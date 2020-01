Grammy 2020: Billie Eilish é a grande vencedora da edição

Billie Eilish, que com apenas 18 anos foi a favorita Grammy de 2020, garantiu, neste domingo, 26, cinco estatuetas para colocar na estante de prêmios. A cantora americana foi reconhecida como Artista Revelação e venceu nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal, com When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, e Música do Ano e Gravação do Ano, com a faixa Bad Guy.

A jovem de 18 anos se junta a Beyoncé, Lady Gaga, Michelle Obama e Lil Nas X, que também já foram anunciados como vencedores da premiação.

Beyoncé em ‘Homecoming’ Foto: Parkwood Entertainment/ Divulgação

Beyoncé, Lady Gaga e Michelle Obama são reconhecidas pelo Grammy

Beyoncé venceu por Melhor Filme Musical com Homecoming, que é dirigido pela própria estrela da produção e por Ed Burke, e produzido por Steve Pamon e Erinn Williams.

Lady Gaga foi reconhecida por Melhor Canção Escrita Para Mídia Visual com I’ll Never Love Again, que foi interpretada por ela e Bradley Cooper. A música também foi composta por Natalie Hemby, Hillary Lindsey e Aaron Raitiere. Gaga bateu Beyoncé que concorria com Spirit.

Michelle Obama venceu em Melhor Álbum de Palavras Faladas (Inclui Poesia, Audiobook e Storytelling) por seu audiobook Becoming, que no Brasil foi narrado por Maju Coutinho.

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus foram os ganhadores de Melhor Video Musical com o clipe de Old Town Road.

Melhor performance solo

Recordista de indicações, concorrendo em oito categorias, a rapper Lizzo venceu os prêmios de Melhor Performance Solo, com Truth Hurts, além de Melhor Performance de R&B Tradicional, com Jerome, e Melhor Álbum Urbano Contemporâneo, com Cuz I Love You.

Vencedores do Grammy 2020*

Melhor Filme Musical – Homecoming, de Beyoncé

Melhor Canção Escrita Para Mídia Visual – I’ll Never Love Again, de Lady Gaga

Melhor Álbum de Palavras Faladas (Inclui Poesia, Audiobook e Storytelling) – Becoming, de Michelle Obama

Melhor Video Musical – Old Town Road, de Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Produtor do Ano (Não-clássico) – Finneas

Produtor do Ano (Clássico) – Blanton Alspaugh

Melhor Álbum Pop Vocal – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish

Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional – Look Now, de Elvis Costello & The Imposters

Melhor Perfomance Solo – Truth Hurts, de Lizzo

Melhor Performance Pop (Duo/Grupo) – Old Town Road, de Lil Nas ft. Billy Ray Cyrus

Melhor Performance de R&B – Come Home, de Anderson Paak ft. André 3000

Melhor Álbum de R&B – Ventura, deAnderson Paak

Melhor Performance de Country (Duo/Grupo) – Speechless, de Dan + Shay

Melhor Álbum Country – While I’m Livin’, de Tanya Tucker

Melhor Álbum Eletrônico – No Geography, de The Chemical Brothers

Melhor Performance de Rock – This Land, de Gary Clark Jr

Melhor Performance de Metal – 7empest, de Tool

Melhor Canção de Rock – This Land, de Gary Clark Jr

Melhor Álbum de Rock – Social Cues, de Cage The Elephant

Melhor Álbum de Música Alternativa – Father Of The Bride, de Vampire Weekend

Melhor Performance de R&B Tradicional – Jerome, de Lizzo

Melhor Álbum Urbano Contemporâneo – Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

Melhor Performance de Rap – Racks in The Middle, de Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy

Melhor Performance de Country (solo) – Ride Me Back Home, de Willie Nelson

Melhor Álbum Vocal de Jazz – 12 Little Spells, Esperanza Spalding

Melhor Álbum Instrumental de Jazz – Finding Gabriel, de Brad Mehldau

Melhor Álbum Pop Latino – #Eldisco, de Alejandro Sanz

Melhor Composição Instrumental – Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite, de John Williams

Melhor Álbum de Rap – Igor, de Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Comédia – Sticks & Stones, de Dave Chappelle

Música do Ano – Bad Guy, de Billie Eilish

Artista Revelação – Billie Eilish

Álbum do Ano – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Billie Eilish

Gravação do Ano – Bad Guy, de Billie Eilish

*Em atualização