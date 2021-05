Grávidas são imunizadas contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer

A retomada da campanha de vacinação contra Covid-19 com imunizante da Pfizer transcorreu tranquilamente no Distrito de Mosqueiro. A campanha abriu às 9h da manhã desta quarta-feira, 12, e segue até dia 15, sábado. Foram montadas salas de vacinação nos bairros do Maracajá, Carananduba, Baía do Sol e no Hospital Geral da ilha. As grávidas e puérperas (com 45 dias de parto) formam o primeiro grupo, depois serão os pacientes com comorbidades. A suspensão do uso da vacina AstraZeneca/Fiocruz, pelo Ministério da Saúde (MS), não afetou o calendário de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), que segue normal. Entre as grávidas, o momento também é de confiança.

No Hospital Geral de Mosqueiro, duas mulheres que ganharam bebês nos últimos dois dias, já voltaram para casa imunizadas. A dona de casa Edinelma Silva, 26, que deu à luz de parto normal ao seu quarto filho, que será registrado como Brayan, a vacinação é um alívio. Ela conta que passou os nove meses de gravidez cumprindo rigorosamente o isolamento social, saindo de casa apenas para as consultas médicas do pré-natal. Feliz ao lado do marido, João Bráulio, 35, e do bebê que pesou 3,6 Kg, a dona de casa diz estar confiante em dias melhores. “Volto pra casa mais tranqüila, mas sei que os cuidados devem continuar contra Covid-19”, destacou.

Gleici Tamires, 23, também era só alegria. Com o filho Pietro nos braços, disse que atravessou o período da gestação fugindo das aglomerações. Tamires é moradora da comunidade quilombola do Sucurijuquara e enfrentou uma cirurgia cesariana para ganhar seu bebê, que pesou 4,3 Kg. “É um super bebê”, brincou a enfermeira Karol Miranda, chefe do setor de obstetrícia do HGM.

“A vacina é uma coisa boa e nós precisamos dela para continuar nossas vidas com nossos bebês”, afirmou a jovem. “Ainda bem que aqui no hospital nós fomos logo vacinadas”, completou.

Confiança – As grávidas de Mosqueiro estão confiantes na vacinação. O fato de o Ministério da Saúde suspender o uso da vacina da AstraZeneca entre as grávidas no Brasil, não afetou a decisão da dona casa Jheyme Botelho, 33, tomar a vacina da Pfizer. Segundo ela, as futuras mamães precisam estar confiantes que o imunizante é eficaz no combate a Covid-19.

“Estar grávida nesse período de pandemia requer o dobro dos cuidados. Eu estou com apenas dois meses, mas já sabia que teria me vacinar e, graças a Deus temos vacina”, disse.

Quem se vacinou nesta quarta-feira, 12, receberá a segunda dose dia 11 de agosto. Segundo a técnica de enfermagem, Socorro Silva, que esteve na coordenação da vacinação da Unidade Básica de Saúde da Família do Maracajá, a vacina da Pfizer tem alguns requisitos diferenciados na sua aplicação e conservação. São apenas 0,3mm do imunizante. As 120 doses disponibilizadas à UBS estavam armazenadas em três caixas térmicas para garantir a conversação em ambiente refrigerado. Durante a aplicação, dispensa-se o uso de luvas e as mãos são higienizadas.

A enfermeira Ana Carolina Silva de Moraes, da Unidade Especializada em Saúde da Família do bairro do Aeroporto, informou que, pelo menos, 70 mulheres grávidas fazem acompanhamento de pré-natal no local e para elas foram destinadas 120 doses da vacina da Pfizer. Montada no Hospital Geral de Mosqueiro, a sala de vacinação da ESF do aeroporto era uma das mais tranqüilas. “Estamos aqui aguardando pelas nossas grávidas e aguardamos um movimento maior após o almoço, pois estamos convocando pelo grupo do Zap”, disse.

Cuidados – Em Mosqueiro, os casos de Covid-19 seguem em baixa. Segundo informações do diretor do HGM, Eduardo Barros, não há internações e nem registros de óbitos pela doença nas últimas semanas. Embora o Pará esteja na condição de bandeiramento laranja, de risco médio, com maior flexibilidade em horários e atendimento público em comércio, bares e restaurantes, além da liberação das praias, em Mosqueiro, o diretor do Hospital pede cautela. “Precisamos manter os cuidados com vacinação, uso de máscara e higienização das mãos”, recomenda.

A agência Distrital de Mosqueiro (ADMOS) também incentiva a participação das grávidas na vacinação contra a Covid-19. De acordo com a gestora, Vanessa Egla, o momento é de confiança e de avanço no calendário de vacinação. A ADMOS tem sido parceira nas ações de vacinação, considerando ser uma importante etapa para o retorno das atividades sociais e econômicas do balneário.