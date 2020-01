Grêmio anuncia contratação de Lucas Silva

Você já deve ter lido, a essa altura, uma série de previsões para 2020. Nós também. Mas quais são as suas previsões mais impopulares? Aquelas que você tem certeza que vão acontecer, mas que tem vergonha de falar em voz alta?

Fizemos essa pergunta aos blogueiros do Esporte. Veja as respostas:

Juca Kfouri: Corinthians campeão de tudo

Em 2020, o Corinthians será tetracampeão paulista, façanha inédita no profissionalismo. Será também octacampeão brasileiro, outra façanha inédita. E tricampeão mundial de Clubes Fifa, mais um feito jamais realizado por clube brasileiro.

Marcel Rizzo: Bragabull ganha o Brasileirão

Para entrar na brincadeira: Bragantino Red Bull, que pode ser conhecido como Bragabull, será o campeão brasileiro de 2020. Brasil vai perder da Bolívia e do Peru nas eliminatórias, cair cedo na Copa América, e Tite será demitido, dando lugar a Vanderlei Luxemburgo, que estará voando no Palmeiras…

Menon: São Paulo leva a Libertadores

O São Paulo vai se transformar em um time que tem raça em campo. Os jogadores disputarão todas as jogadas com muita disposição. As derrotas serão pouquíssimas e sempre muito sofridas. Os jogadores terão vergonha de perder. E, com um futebol baseado na competitividade, vencerão a Libertadores.

Milton Neves: previsões sobre (quase) todo mundo

Corinthians: Vai perder Itaquera por falta de pagamento e volta a jogar no Parque São Jorge. Vai ser o sexto no Campeonato Paulista, atrás de Palmeiras, São Paulo, Santos, Bragantino e Ferroviária. No Campeonato Brasileiro, vai ser rebaixado. E vai ser eliminado da Libertadores cedinho.

Palmeiras: Com o melhor técnico do Brasil, vai ganhar o Campeonato Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial. Vai acabar com a gozação do “não tem Mundial”. E Luxemburgo vai enterrar os seus coveiros.

Santos: Não cairá em competição nenhuma, mas não vai ganhar nada. Será um cumpridor de tabela.

São Paulo: Vai ter três treinadores durante o ano. E na Libertadores sai na primeira fase de participação.

Cruzeiro: Vai voltar para a primeira divisão, não fazendo nada mais do que a obrigação. Mas tem que abrir o olho, senão vai virar a terceira força de Minas, como era antigamente. Atrás de Atlético e do América — que já foi decacampeão mineiro.

Flamengo: Esgotou seu estoque de milagres. Não vai ganhar tudo de novo. Deve ganhar o campeonato carioca. Não ganha a Libertadores. E, na Copa do Brasil, chegará até a semifinal.

Tite: Já perdeu a graça há muito tempo, já deveria ter saído da seleção. É um técnico impopular. Convoca mal, escala mal, substitui mal e é dono das piores coletivas da história do futebol em todos os tempos. Urgentemente, a CBF deve trocá-lo por Renato Gaúcho ou Luxemburgo.

Seleção brasileira: Nas Eliminatórias, se o Tite continuar, vai ser na base do tri. Ganha uma, empata outra e perde outra. Temos que abrir o olho porque o nosso time é muito ruim. Só não é pior que o time de 66.

Ricardo Perrone: Luxa vai barrar um ou mais medalhões

Se mantiver seu histórico, Vanderlei Luxemburgo não vai demorar para barrar do time titular (ou até mesmo afastar dos treinos e pedir a negociação) um ou mais medalhões do Palmeiras. O treinador tem o currículo recheado de rompimentos com jogadores que tinham peso em seus elencos. Ronaldinho Gaúcho e o goleiro Felipe, no Flamengo; Marcelinho Carioca, Célio Silva e Alexandre Lopes, no Corinthians; Fábio Costa e Roberto Brum, no Santos, e Marques, no Atlético-MG, são alguns que fazem parte da lista. Minha bola de cristal só não mostra quem é (ou são) o(s) palmeirense(s) que deve(m) aumentar a relação.

Júlio Gomes: Neymar volta a ser candidato a melhor do mundo

Tite seguirá apostando em Neymar + 10 na seleção, barrando Bruno Henrique do time titular. Após um ótimo mata-mata na Champions, Neymar voltará a ser cotado para melhor do mundo e receberá a tarja de capitão na Copa América.

O Flamengo será dominante no futebol brasileiro em 2020, a dinastia está só no começo. Ganha o Carioca com o pé nas costas, o Brasileirão e chega longe nos mata-matas.

O Palmeiras terá um ano digno e com muitos jogos interessantes nas mãos de Luxemburgo. Vai ganhar o Paulistão. Mas o técnico não chega ao fim do ano.

O São Paulo demitirá Diniz, para desespero dos que acreditam que o trabalho dele daria frutos se houvesse bastante tempo disponível (tipo eu).

Guardiola vai impor a Zidane sua primeira derrota em mata-mata na Champions, mas vai amargar a oitava eliminação seguida sem chegar à final europeia.

O Brasil vai ganhar mais um ouro olímpico no futebol, mas cairemos na real após as tantas medalhas da Rio-2016.