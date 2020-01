Grêmio anuncia contratação do atacante Diego Souza

Tudo igual em jogo de quatro gols no Presidente Vargas. No ultimo domingo (26), fechando a primeira rodada da Copa do Nordeste, Ceará e Frei Paulistano-SE movimentaram as redes em Fortaleza e empataram em 2 a 2. Com o resultado, o Vozão soma o primeiro ponto no Nordestão 2020, aparecendo na terceira colocação do Grupo B. Já a equipe sergipana do Frei Paulistano é a vice-líder do Grupo A, com um ponto.

Ceará e Frei Paulistano disputaram jogo movimentado no Presidente Vargas. O Vozão foi soberano no primeiro tempo, indo para o intervalo com dois gols de vantagem. O primeiro nasceu aos 11 minutos: após bela jogada no meio, Felipe Silva recebeu lindo passe de Vinícius e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no PV. Sete minutos mais tarde, Vinícius aproveitou bate-rebate na área e mandou um foguete para fazer o segundo do Ceará.

Mas a etapa final foi de reação dos visitantes. Logo aos seis, Caio Sánchez se antecipou após cruzamento na área e mandou para o fundo das redes. E quando o placar parecia favorecer à equipe do Ceará, o Frei chegou ao empate: na marca dos 40 minutos, o zagueiro Baby foi lá no alto e cabeceou para as redes, deixando tudo igual no Presidente Vargas.