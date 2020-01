Grêmio anuncia contratação do lateral Orejuela, do Cruzeiro

O Flamengo está acertando com o volante Thiago Maia e com isso a saída de Piris da Motta segue sendo assunto nos bastidores do clube. No entanto, um dos prováveis destinos já está descartado. O paraguaio estava na mira do América do México, mas segundo o jornal “Récord” a transferência está descartada.

Os mexicanos fecharam a contratação do volante uruguaio Nicolás Acevedo, para suprir a saída de Guido Rodríguez. O principal nome para a posição era o de Piris da Motta, mas alguns fatores impediram a transferência do camisa 25 para o América.

O volante paraguaio está adaptado ao Rio de Janeiro, gosta do clube e também quer ficar na cidade para cuidar da família. O jogador se tornou pai na semana passada, e o bebê inclusive nasceu aqui no Brasil.

Para a posição, o Flamengo está trazendo mais um nome de peso. O volante Thiago Maia é aguardado nos próximos dias para fechar o empréstimo junto ao Lille, da França. Vale lembrar que a equipe titular ainda conta com as presenças de Willian Arão e Gerson, que se destacaram no último Brasileirão.