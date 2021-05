Grupamento aéreo dá início à décima fase na distribuição de imunizantes

Esperança. Essa é a carga levada pelas aeronaves do Grupamento Aéreo do Estado do Pará, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), neste domingo (9), Dia das Mães, na décima fase de distribuição de imunizantes. A operação de logística transportou as vacinas contra Covid-19 para municípios do Baixo Amazonas, Arquipélago do Marajó, Nordeste e Sudoeste paraense.

O planejamento de entregas, que deve ser concluído na segunda-feira (10), utilizará quatro aeronaves do grupamento: dois aviões e dois helicópteros. Serão, ao todo, 18h41m de voo empregados para o transporte dos imunizantes. A essência de todas essas missões une-se com a do Graesp: salvar vidas.

O Grupamento Aéreo tem sido incansável desde o início da pandemia dando suporte às ações de saúde e de segurança, seja com o transporte aéreo de pacientes acometidos pela Covid-19, seja com a distribuição de imunizantes em locais de difícil acesso.

“Tudo que fazemos é para salvar vidas. A entrega de vacina é classificada como missão humanitária e o que fazemos é em prol do ser humano, da humanidade e esse tipo de missão é a mais nobre que tem em nosso leque de atividades. Temos uma sensação abundante de dever cumprido”, exalta o tenente coronel Raul Zênio, piloto do Graesp.

Neste domingo (08), serão 16 municípios contemplados que integram as 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 13ª regionais de saúde. Nas primeiras horas da manhã, foram entregues os imunizantes de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná, Ponta de Pedras, Santarém, Breves, Bagre, Melgaço, Gurupá, Portel, Altamira e Cametá.

À tarde, ainda neste domingo, se a meteorologia permitir, serão entregues cargas em Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari, todas no Arquipélago do Marajó. Amanhã, as entregas serão para as regiões do Marajó e Sudeste Paraense.

As vacinas distribuídas hoje (09) e amanhã (10) fazem parte da décima nona remessa de vacinas que chegou à capital paraense na tarde do sábado (8), enviadas pelo Ministério da Saúde. São 31.200 doses da CoronaVac/Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan. O Estado, até o presente momento, já recebeu 2.260.330 doses de vacinas contra a Covid-19, entre imunizantes do tipo CoronaVac/Sinovac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer.

Texto: André Macedo (Ascom/Segup)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/ Foto: Marcelo Seabra