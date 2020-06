Grupo arrecada fundos para ajudar mulheres chefes de família em vulnerabilidade no Xingu

O grupo Movimento Das Mulheres Trabalhadores de Altamira, Campo e Cidade, fundado em 1991, organiza uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar 50 famílias, situadas no Xingu e chefiadas por mulheres, por um período de três meses. A ação para conseguir recursos irá até 26 de de junho, no site https://benfeitoria.com/mulheresdoxingu.

O objetivo da campanha é conseguir o total de R$ 30 mil, que será transformado em 150 cestas básicas, além de kits de higiene. Até o momento, o grupo conseguiu arrecadar R$ 12.693,00. “Alimentos e a higiene são primordiais para a garantia da vida das populações vulneráveis”, diz um texto divulgado pelo movimento.

O dinheiro também será usado para que as equipes voluntárias contem com um kit de proteção (máscaras, álcool em gel e luvas) e também com um aparato mínimo que garanta o deslocamento em segurança e sem muita exposição, com cuidado para evitar aglomerações e respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Antônia Martins, participante do movimento, explica que as mulheres estão em situação de vulnerabilidade mais forte e que a campanha tem diferenciais. “Nós queremos comprar cestas comprando os produtos da agricultura familiar, porque a gente acaba ajudando as duas pontas. Ajuda mulheres que estão precisando, mas ao mesmo tempo você consegue comprar os produtos dos agricultores que também estão com dificuldade de fazer as vendas”, destaca.

Algumas famílias estão em áreas bem distantes e com agravantes sérios, por isso o transporte também é uma preocupação financeira. “Altamira é um município com muitos problemas sociais, por isso não podemos esquecer que em algum momento deveremos dispor de ajudas para aquisição de medicamentos/gás de cozinha, entre outros itens”, afirma o grupo.

Boa Esperança, Assentamentos Urbanos Muks, Santa Ana, Bela Vista são alguns bairros que recebem as famílias que viviam próximo das áreas de instalações da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Eles não têm sequer postos de saúde básica para atender os moradores, não contam com água tratada ou garantia de segurança. As famílias, em sua maioria, que serão ajudadas estão situadas nesses bairros.