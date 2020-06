Grupo de hackers vaza supostos dados de Bolsonaro, filhos e aliados

Na noite desta segunda-feira, 1, um perfil no Twitter que diz ser a vertente brasileira dos grupo de hackers Anonymous divulgou dados que foram atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, de sua família e também de alguns ministros do governo.

A publicação foi feita em um perfil que já foi tirado do ar, mas os prints dos dados estão por toda a internet e o assunto lidera a lista de assuntos mais comentados na rede social.

Nesta manhã, após repercussão dos vazamentos, o vereador Carlos Bolsonaro confirmou a veracidade dos dados em seu perfil no Twitter. “Após vermos violações do direito à livre expressão, agora ferem a privacidade. Sob a desculpa de ‘combater o mal’, justificam seus crimes e fazem justamente aquilo que nos acusam, mas nunca provam”, escreveu ele.

A turma "pró-democracia" vazou meus dados pessoais e de outros na internet. Após vermos violações do direito à livre expressão, agora ferem a privacidade. Sob a desculpa de "combater o mal", justificam seus crimes e fazem justamente aquilo que nos acusam, mas nunca provam! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 2, 2020

No vazamento, foram divulgados os CPFs de Bolsonaro e seus filhos, bem como os números de telefone, endereço, e-mails e dados sobre propriedades da família Bolsonaro.

A página também divulgou dados dos ministros Abraham Weintraub, da Educação e de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Alguns dados divulgados, como o dos imóveis, já eram públicos.

Um dos documentos apontava gastos com valor idêntico à declaração apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de R$ 2.286.779,48, e até uma suposta fatura de posto de gasolina em nome do presidente no valor de R$ 56.160,00, com data de fevereiro deste ano e endereço de cobrança no seu endereço residencial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O deputado Douglas Garcia (PSL) também teve seus dados vazados pelo perfil. Nesta madrugada, Garcia tuitou que “estava indo fazer um boletim de ocorrência”.

Anonymous Brasil, de forma criminosa, acaba de divulgar todos os meus dados nas redes sociais. Para que colocar os meus familiares em risco? Para que divulgar o endereço de minha casa? Os lugares em que trabalhei? Estou indo agora mesmo na delegacia fazer um boletim de ocorrência — Douglas Garcia (@DouglasGarcia) June 2, 2020

No domingo, o Anonymous, após a crescente nos protestos sobre o assassinato de George Floyd, morto por policiais americanos, ameaçou divulgar outros crimes da polícia e também divulgou dados de pessoas ligadas ao predador sexual Jeffrey Epstein e ao tráfico de crianças — a lista incluía até a supermodelo Naomi Campbell.