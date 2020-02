GTO da Polícia Militar realiza prisões e apreensão de drogas em Itaituba

Uma operação do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, vinculado ao Comando de Policiamento Regional X, com sede em Itaituba, sudoeste do Estado, prendeu seis suspeitos de tráfico e apreendeu grande quantidade de drogas no munícipio, na noite deste domingo(16).

Os policiais militares estavam realizando ações de policiamento preventivo no bairro São Francisco, no momento em que deram ordem de parada para um casal que tentou passar numa motocicleta. Com eles foram encontrados 80 gramas de cocaína.

O casal relatou que eles estariam fazendo apenas o transporte da droga e que o material pertencia a outras pessoas. Os suspeitos ainda levaram os policiais até o bairro Virlanda Freire, onde encontraram demais quantidade de entorpecentes e onde foram realizadas outras prisões de envolvidos no crime.

No total, foram apreendidos pelo GTO da Polícia Militar, 822 gramas de cocaína, 206 gramas de crack, além de 46 gramas de maconha. Os suspeitos e os entorpecentes foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba.

Por: Josuelton Chagas – CB PM