Guarda Municipal de Marabá lança campanha contra o cerol

A Guarda Municipal de Marabá, através do Núcleo de Educação Ronda Escolar, em parceria com o Departamento Municipal de Fiscalização e Postura, lançou a campanha “Cerol Não”. O objetivo é prevenir acidentes causados pelo uso de linhas com cerol ou linhas chilenas, utilizadas para soltar pipas em vias públicas

A campanha tem como base a Lei Municipal 17.942, de 24 de outubro de 2019 (Lei do Cerol), que proíbe soltar pipas com cerol em áreas de trânsito de pedestres e veículos ou em quaisquer instalações públicas. “Ao soltar pipas em locais públicos, você poderá causar graves acidentes, inclusive mortes, como aconteceu recentemente na cidade de Parauapebas e no ano passado tivemos uma vítima fatal aqui em Marabá”, explicou o inspetor Everton Barreto, comandante da Guarda Municipal.

Ainda de acordo com ele, a Lei Municipal prevê também a proibição de fabricação, comercialização e a utilização do cerol ou qualquer outro produto industrializado cortante com a finalidade de utilização em pipas. “Estamos com a ronda diária em todos os bairros para fiscalizar e fazer cumprir a lei, caso venha haver o seu descumprimento, a infração acarretará multa de natureza leve à gravíssima e apreensão de todo material”, explicou.

A operação de combate ao uso de linha com cerol e linha chilena para soltar pipas, começou no início do mês. Neste período, de acordo com o comandante da Guarda, já houve apreensão de mais de 8 mil produtos relacionados, os quais devem ser incinerados.

A campanha segue durante todo o período de verão, sendo que a maior incidência desta infração, registra-se entre junho e agosto. A Guarda Municipal pede à população que denuncie essa prática perigosa em Marabá.

Para denúncias ou pedido de informações, o Departamento Municipal de Fiscalização e Postura pode ser acessado pelo telefone (94) 9 9155 2425. A Guarda Municipal de Marabá pode ser acionada pelo número 153.