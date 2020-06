Guarda Municipal fecha torneio de futebol em campo no Outeiro

Após denúncia recebida, a Guarda Municipal de Belém esteve em um campo de futebol na manhã desta quinta-feira (11), no distrito de Outeiro. Os jogos de um torneio foram paralisados, os participantes advertidos e o local foi vedado ao funcionamento.

A Prefeitura de Belém destaca que os jogos ou torneios de futebol em arenas, gramados ou clubes, ainda não estão permitidos – de acordo com decreto contra a propagação da covid-19 no Estado do Pará e as regras na capital.

A denúncia foi recebida pelo número 153 da GMB, mantido para receber flagrantes de aglomerações e assim evitar a proliferação do coronavirus na capital.

As pessoas abordadas hoje foram apenas orientadas a não repetirem as atividades. A arena foi fechada.