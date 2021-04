Guarda Municipal orienta público sobre restrições em praias de Mosqueiro

O terceiro dia da Operação Semana Santa, em Mosqueiro, foi de muito trabalho para a força-tarefa de segurança pública organizada para evitar aglomerações nas praias e nos comércios de venda de alimentos e bebidas. Homens da Guarda Municipal de Belém percorreram as principais praias da ilha, abordando os banhistas e orientando sobre as restrições contidas no Decreto Estadual 800/2020, que estabelece, também, o horário e quantitativo de público para bares e lanchonetes.

O toque de recolher no horário de 21h às 5h da manhã do dia seguinte, está em vigor, assim como a proibição de venda de bebidas alcóolicas e o fechamento do comércio a partir das 18h.

Neste Sábado de Aleluia, 3 de abril, o movimento em Mosqueiro foi considerado médio. A maioria do público era de mulheres com crianças, jovens e pessoas idosas. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. A Operação Semana Santa vai até às 6h desta segunda-feira, dia 5.

Balanço – No resultado parcial do período de 2 a 3 de abril da Operação Semana Santa, a Inspetoria de Mosqueiro da Guarda aponta fiscalização ao longo da orla das praias do São Francisco até o Farol, entre os horários de 17h e 18h30. Mais de 50 pessoas foram abordadas e retiradas das praias; nove barracas foram fiscalizadas. Um comerciante foi advertido por ainda estar funcionando após as 18h com venda de bebidas alcóolicas. No Pórtico de Mosqueiro, no horário de 10h às 12h, 87 veículos particulares foram vistoriados e os condutores abordados, assim como 12 ônibus e 23 motocicletas também foram parados para conferência de documentos.

Segundo o coordenador da Inspetoria de Mosqueiro, inspetor Manoel Arnoud, a movimentação deve aumentar neste domingo de Páscoa. “Alertamos as pessoas que as praias estão fechadas para o banho e aglomerações. Entendemos que as famílias estão querendo passear e aproveitar o feriadão, porém, o contexto ainda é de pandemia e nosso trabalho é colaborar com as autoridades sanitárias e fiscalizar o decreto estadual que visa a saúde de todos”, disse o inspetor.

Para o subcomandante do 25º Batalhão da Polícia Militar em Mosqueiro, major Renato Brandão, o balanço parcial da Operação Semana Santa é de tranquilidade, apesar do fluxo médio de público nas praias. A PM está com reforço de 63 policiais. A operação tem ainda bombeiros, Defesa Civil Estadual, VI Conselho Tutelar, Ministério Público, SeMOB e Detran nas ruas e praias da bucólica.

Comunicado – A Agência Distrital de Mosqueiro também faz parte da Operação, por meio do Departamento de Fiscalização do comércio e de ambulantes. Ainda na quinta-feira, 1º de abril, a gestora Vanessa Egla emitiu um comunicado aos barraqueiros, tapiocaria e restaurantes alertando sobre os horários de funcionamento e as medidas restritivas de presença de público e o fechamento dos estabelecimentos às 18h.

“É muito importante que as pessoas respeitem essas medidas, pois, elas são necessárias nesse momento de enfrentamento dos casos de Covid-19. O Governo do Estado e a Prefeitura de Belém estão atuando em conjunto nessa operação de segurança, e nós esperamos a colaboração de todos”, destacou a agente distrital de Mosqueiro.

Rondas – Os orgãos de segurança envolvidos na operação fazem rondas diárias nos horários de 10h às 12h; 16h às 19h; 22 às 00. O toque de recolher ocorre a partir das 21h.

Por Selma Amaral

Fonte: Agência Belém

Foto: Divulgação/Agência Belém