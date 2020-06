Guarda Municipal retira banhistas das praias de Belém no fim de semana

A Prefeitura de Belém reforçou a fiscalização nos distritos no fim de semana visando ao cumprimento do decreto municipal de combate à propagação da Covid-19. Grupamentos da Guarda Municipal de Belém (GMB) percorreram os balneários e bairros de Outeiro, Mosqueiro, Icoaraci e Cotijuba, verificando se as medidas determinadas estavam sendo obedecidas. De acordo com o inspetor geral da GMB, Guilherme Freitas, as ações deste sábado e domingo tiveram como objetivo orientar banhistas e frequentadores. Somente em Mosqueiro, 169 pessoas foram retiradas das praias.

“Nessa primeira fase de relaxamento de algumas atividades, praias, igarapés, clubes sociais, assim como barracas e restaurantes com consumo local, não foram autorizados a funcionar. E como nós tivemos um feriado perto do fim de semana, o fluxo de pessoas e veículos para as localidades praianas costuma ser maior. Para conter esse fluxo e se fazer cumprir as medidas de proibição de acesso às praias, reforçamos a fiscalização nessas localidades”, disse Freitas.

As ações executadas foram de caráter educativo. Os agentes montaram barreiras de orientação na entrada das ilhas e também percorrem as praias explicando sobre a proibição do uso do espaço nesse momento. As equipes também conversaram com cidadãos sobre a importância do uso de máscara e de se evitar aglomerações.

Em Belém, a fiscalização continuou nas feiras livres e bairros. O motopatrulhamento da Ronda da Capital (Rondac) percorreu as feiras do Guamá, Jurunas, Cremação, Pedreira, Benguí e 8 de Maio, em Icoaraci. “Os feirantes precisam respeitar os critérios previstos no decreto da Prefeitura e por isso estamos aqui todos os dias observando o cumprimento pelos permissionários. A maioria está seguindo as medidas, mas a gente não vai deixar de fiscalizar”, disse o comandante da Rondac, guarda Cordeiro Martins.

Dentre as medidas determinadas estão o uso obrigatório de máscara, a disponibilidade do álcool em gel e o distanciamento entre as bancas dos feirantes.

Confira o balanço do fim de semana:

– Mosqueiro: Mais de mil veículos foram orientados na barreira educativa, no Pórtico. Foram retiradas das praias 169 pessoas no sábado e no domingo.

– Outeiro: 16 pessoas foram retiradas das praias.

– Cotijuba: 36 pessoas foram retiradas das praias.

– Icoaraci: A orla foi fiscalizada por uma força-tarefa integrada. Mais de 100 pessoas foram retiradas na noite do sábado e domingo.

– Bairros de Belém: Foram fechadas quatro arenas, uma quadra de vôlei no conjunto Cordeiro de Farias, uma festa foi encerrada no bairro da Cabanagem e notificadas oito pequenas aglomerações, com bebidas, nas portas das casas. Houve ainda apreensão, na feira do Benguí, de 22 rolos de linha encerada e dez pacotes de cerol com vidro triturado, produto proibido de ser comercializado por lei municipal.

Por: Thais Veiga