Guardas municipais doam cestas básicas para familias que ficaram sem renda na pandemia

A Guarda Municipal de Belém (GMB) iniciou a manhã deste sábado, 13, entregando 53 cestas básicas para famílias do bairro do Parque Verde que foram economicamente atingidas pela pandemia de covid-19. A corporação vem promovendo durante os meses de isolamento social várias ações como as deste sábado.

“A GMB também trabalha com a questão social. Nossa instituição mantém um projeto com crianças e adolescentes, o ‘Anjos da Guarda’, há mais de dez anos, e que graças a Deus estão sendo mantidas com a alimentação doada pela Prefeitura Municipal de Belém. Como as nossas crianças estão seguras, ficamos motivados em ajudar os bairros da periferia de nossa cidade”, disse o subcomandante da GMB, inspetor José Carlos Oliveira.

Segundo ele, a ação da manhã deste sábado foi uma grande experiência para a corporação. “Emocionante, de amor ao próximo, uma troca nossa com as famílias que vai muito além do alimento”, explicou.

José Carlos disse que os integrantes dos vários grupamentos da corporação se reuniram e resolveram fazer essa ação, tocados pela situação de carência econômica de muitas famílias. “Nós temos renda fixa e já é difícil, imagina para essas pessoas que perderam o emprego por conta do momento que estamos vivendo”, disse.

“Ouvir ‘veio em boa hora’ e ver as lágrimas de agradecimento da dona Oscarina, de 80 anos, encheu os nossos corações de emoção”, disse Ellen Melo, inspetora da GMB.

A dona de casa Sulamita Conceição, que tem quatro filhos, entre eles uma criança com deficiência, se emocionou: “Gratidão! Que Deus abençoe vocês, guardas municipais. Que bom que vocês vieram”.

A inspetora Ellen destacou: “Nossa missão como agentes da segurança municipal é praticar o bem, seja defendendo a sociedade ou doando”.