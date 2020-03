Guedes anuncia R$ 147 bi para reduzir impactos do coronavírus na economia

“Vamos injetar R$ 147,3 bilhões na economia”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira (16) em Brasília durante coletiva de anúncio de medidas para reduzir os impactos do coronavírus na economia brasileira.

Segundo Guedes, os quase R$ 150 bilhões são necessários para dar um “contra-choque” na crise global de saúde. Além desse montante, o ministro defendeu três medidas consideradas estruturantes para dar espaço fiscal e capacidade orçamentária a estados e municípios: as reformas estruturantes, o Projeto de Lei da Eletrobras e o Plano Mansueto.

Divisão dos recursos

Até R$ 83,4 bilhões serão destinados para a população mais vulnerável e até R$ 59,4 bilhões irão para a manutenção de empregos. Segundo o ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem particular preocupação com os idosos, que formam o grupo mais vulnerável de contaminação por Covid-19. Para completar, outros R$ 4,5 bilhões serão usados para o combate à pandemia, com destinação do saldo do fundo do DPVAT para o SUS.

O governo também vai reduzir a zero as alíquotas de importação para produtos de uso médico-hospitalar (até o final do ano), desonerar temporariamente de IPI para bens importados listados que sejam necessários ao combate ao Covid-19 e desonerar temporariamente de IPI para bens produzidos internamente listados que sejam necessários ao combate ao Covid-19.

A saúde da população brasileira está acima das disputas políticas, disse Guedes. “Estávamos começando a decolar e veio esse vento grande, essa turbulência”, disse o ministro repetindo que o Brasil tem uma dinâmica própria de crescimento.

Medidas anunciadas anteriormente

Na semana passada, foi antecipada a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril (R$ 23 bilhões) e reduzido o teto de juros do consignado, com aumento da margem e do prazo de pagamento.

Também já foi suspensa a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias e dada preferência tarifária a produtos de uso médico-hospitalar. Além disso, foi decidido que o desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico-hospitalar será priorizado.