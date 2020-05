Guga elege Pete Sampras como o melhor tenista que viu jogar

O brasileiro surpreendeu ao colocar o norte-americano à frente do trio: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic

O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, surpreendeu ao eleger o melhor jogador que viu no esporte em que se profissionalizou: não escolheu nem o suíço Roger Federer, nem o espanhol Rafael Nadal, nem o sérvio Novak Djokovic, mas o norte-americano Pete Sampras, durante participação no programa “Vencemos Juntos”, do SporTV.

“Eu acho que o mais difícil era o Sampras porque na época em que eu joguei ele era a referência. Eu nunca imaginei que ia conseguir vencê-lo durante a minha trajetória”, comentou o brasileiro, que foi tricampeão em Roland Garros.

Sampras iniciou a carreira em 1988 e jogou até 2002, tendo conquistado 14 Grand Slams na carreira, atrás apenas de Federer, Nadal e Djokovic (foi sete vezes campeão em Wimbledon, cinco no US Open e duas no Aberto da Austrália). É considerado um dos maiores tenistas da história.

Guga enfrentou Sampras três vezes, com duas vitórias do norte-americano e uma do brasileiro. Mas a vitória do brasileiro foi marcante: em 2000, Guga bateu Sampras na semifinal do Masters Cup, em Lisboa, capital do Portugal. Na decisão, derrotou André Agassi e assumiu a posição de número 1 do ranking mundial da ATP.