Guilherme Arana é o novo reforço do Atlético-MG

O clássico entre Flamengo e Fluminense desta quarta-feira (29) foi marcado por uma postura lamentável da torcida do Flu. As duas equipes entraram no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília), e o clima no estádio era de um jogo de futebol. Até que os tricolores, num ato de provocação ao Rubro-Negro, entoaram cantos de “time assassino” e protagonizaram a cena mais feia da noite.

O Flamengo está disputando a Taça Guanabara com a equipe sub-20 e outros jovens pouco utilizados no elenco principal. Isso significa que todos os jogadores que estavam em campo, eram garotos. Mais do que isso, vários deles cresceram e eram amigos dos dez meninos que perderam a vida na maior tragédia da história do Mais Querido.

A Maior Torcida do Mundo, no entanto, respondeu a provocação em grande estilo e, como sempre faz, abraçou os meninos da base. Gritos de “garotos do ninho” tomaram conta do Maracanã, para lembrar os jogadores do carinho que as arquibancadas sempre vão ter.